Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan El actor sorprendió con su transformación física a los 73 años y reveló cuáles son los ejercicios que realiza sin depender de una rutina tradicional de gimnasio. Además, contó qué alimentos y bebidas decidió limitar. Agregar C5N en









Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Cómo es la rutina de ejercicios de Pierce Brosnan a los 73 años.

Qué actividades físicas realiza el actor fuera del gimnasio.

Qué alimentos y bebidas decidió evitar.

Por qué incorporó Pilates a su rutina.

Cómo era el entrenamiento que realizaba para interpretar a James Bond. Sin ir al gimnasio: Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a sus 73 años y contó cuáles son algunos de sus hábitos para mantenerse en movimiento y habló sobre los alimentos que decidió limitar. Esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan.

Pierce Brosnan continúa activo en su séptima década y mantiene una rutina alejada de los entrenamientos tradicionales de gimnasio. El actor, conocido mundialmente por haber interpretado a James Bond, contó en distintas entrevistas cómo organiza su actividad física y qué cambios hizo en su alimentación.

En 2018, la figura de Hollywood compartió una fotografía en redes sociales mientras realizaba ejercicios sobre una máquina reformer. La disciplina utiliza ejercicios controlados que pueden trabajar diferentes grupos musculares y requiere concentración sobre los movimientos.

Así fue la increíble transformación de Pierce Brosnan Se incendió la mansión de un famoso actor de Hollywood: daños por 1 millón de dólares Brosnan contó que no sigue una rutina estricta basada exclusivamente en el gimnasio. En cambio, prefiere combinar distintas actividades físicas. Entre sus ejercicios habituales mencionó caminar por la playa, nadar, andar en bicicleta y jugar al tenis. También incorporó Pilates a su rutina en 2018 y llegó a compartir en redes sociales una fotografía mientras utilizaba una máquina reformer.

En una entrevista con The Times, Brosnan contó que decidió renunciar a algunos productos que consideraba placeres habituales. Entre ellos mencionó los cócteles y la cerveza, además del pan, la mantequilla y la pasta. Estas declaraciones describen sus propias elecciones alimentarias y no constituyen una recomendación general sobre qué alimentos deberían eliminarse de una dieta.