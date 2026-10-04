IR A
IR A

Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan

El actor sorprendió con su transformación física a los 73 años y reveló cuáles son los ejercicios que realiza sin depender de una rutina tradicional de gimnasio. Además, contó qué alimentos y bebidas decidió limitar.

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

  • Cómo es la rutina de ejercicios de Pierce Brosnan a los 73 años.
  • Qué actividades físicas realiza el actor fuera del gimnasio.
  • Qué alimentos y bebidas decidió evitar.
  • Por qué incorporó Pilates a su rutina.
  • Cómo era el entrenamiento que realizaba para interpretar a James Bond.

Sin ir al gimnasio: Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a sus 73 años y contó cuáles son algunos de sus hábitos para mantenerse en movimiento y habló sobre los alimentos que decidió limitar. Esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan.

Granata habló de la posibilidad de reencontrarse con Williams, aunque desde otro lugar.
Te puede interesar:

La revelación de Amalia Granata sobre Robbie Williams: "Me gustaría reencontrarme..."

Pierce Brosnan continúa activo en su séptima década y mantiene una rutina alejada de los entrenamientos tradicionales de gimnasio. El actor, conocido mundialmente por haber interpretado a James Bond, contó en distintas entrevistas cómo organiza su actividad física y qué cambios hizo en su alimentación.

En 2018, la figura de Hollywood compartió una fotografía en redes sociales mientras realizaba ejercicios sobre una máquina reformer. La disciplina utiliza ejercicios controlados que pueden trabajar diferentes grupos musculares y requiere concentración sobre los movimientos.

Así fue la increíble transformación de Pierce Brosnan

Se incendió la mansión de un famoso actor de Hollywood: daños por 1 millón de dólares
Se incendió la mansión de un famoso actor de Hollywood: daños por 1 millón de dólares

Brosnan contó que no sigue una rutina estricta basada exclusivamente en el gimnasio. En cambio, prefiere combinar distintas actividades físicas. Entre sus ejercicios habituales mencionó caminar por la playa, nadar, andar en bicicleta y jugar al tenis. También incorporó Pilates a su rutina en 2018 y llegó a compartir en redes sociales una fotografía mientras utilizaba una máquina reformer.

En una entrevista con The Times, Brosnan contó que decidió renunciar a algunos productos que consideraba placeres habituales. Entre ellos mencionó los cócteles y la cerveza, además del pan, la mantequilla y la pasta. Estas declaraciones describen sus propias elecciones alimentarias y no constituyen una recomendación general sobre qué alimentos deberían eliminarse de una dieta.

Pierce Brosnan fue detenido en un aeropuerto por llevar un cuchillo
Pierce Brosnan fue detenido en un aeropuerto por llevar un cuchillo

La actividad física también fue una parte importante de la preparación de Brosnan durante su etapa como James Bond. El entrenador Simon Waterson, quien trabajó con el actor, explicó que Brosnan prefería realizar diferentes actividades y mantener un enfoque menos centrado en el gimnasio. Durante aquellos años, la rutina podía incluir tenis, golf, ciclismo de montaña, caminatas y carreras. El objetivo era mantener una preparación física que acompañara las exigencias de las películas, sin depender exclusivamente del entrenamiento con pesas.

Noticias relacionadas

El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos.

El testimonio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Estuve sometida..."

La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía.

El músico Callejero Fino, en la mira de la Justicia: pidieron su prisión preventiva

Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.
play

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria: "Siento que me va a explotar la cabeza"

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 

Este actor interpretó a Hamlet en el teatro y aceptó el papel sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida: quién era

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

últimas noticias

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan

Hace 13 minutos
Encontraron muerto a un bebé en un canal de Tucumán: detuvieron a sus padres y a otros dos familiares

Encontraron muerto a un bebé en un canal de Tucumán: detuvieron a sus padres y a otros dos familiares

Hace 24 minutos
“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, explotó Fito Páez desde el escenario.

Fito Paez, enfurecido con la seguridad de su show en Mar del Plata

Hace 37 minutos
Así fue el look que llevó Antonela Rocuzzo durante una salida nocturna en Nueva York.

Salida nocturna en Nueva York: este es el look de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

Hace 1 hora
Conocé quién es la nueva pareja de Jim Carrey.

Quién es la nueva pareja de Jim Carrey y hace cuánto que salen

Hace 1 hora