4 de octubre de 2026 Inicio
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Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro: "Espero que Brasil elija hoy a su presidente"

En un escenario caótico, el senador fue uno de los primeros protagonistas en ejercer su derecho en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Vila Isabel, zona norte de Río de Janeiro. Allí, subrayó que él "es la única alternativa" y, sin mencionarlo, aseguró que el país "no aguanta cuatro años más" de Lula.

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Flávio Bolsonaro fue de los primeros en votar en su establecimiento en Río de Janeiro en las elecciones generales de Brasil.

Captura TV

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro apenas abrieron las urnas para la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil, que lo tienen como candidato a presidente. Tras el sufragio, expresó su deseo de evitar un balotaje: "Espero que elijamos hoy a nuestro presidente", manifestó a los medios de comunicación, y subrayó que él "es la única alternativa". Sin mencionarlo, aseguró que el país "no aguanta cuatro años más" de su principal contrincante, Luiz Inácio Lula de Silva.

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El senador emitió su voto en un centro electoral del barrio de Vila Isabel, en la zona norte de la zona norte de la ciudad, donde llegó junto a su esposa Fernanda y dirigentes de su partido. El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro sostuvo que el país "necesita cambio" para acabar con la "era de atraso" del gobierno de Lula: "Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso".

Además, remarcó que, si gana las elecciones, "liberará al pueblo brasileño". "Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", enfatizó.

Brasil elige presidente en comicios claves para la región

Brasil vive este domingo una jornada electoral decisiva, con 158,7 millones de ciudadanos habilitados para votar y 12 candidatos en carrera para definir al próximo presidente del país. La contienda tiene como principales protagonistas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, en una elección atravesada por la fuerte polarización política. Las urnas abrieron a las 8 y cerrarán a las 17 horas, en el horario de Brasilia, cuando comenzará la divulgación de los primeros resultados oficiales.

Además de la elección presidencial, los brasileños concurrirán a las urnas para elegir gobernadores, dos senadores por cada estado y el Distrito Federal, diputados federales y diputados estaduales o distritales. En total, el electorado deberá realizar seis elecciones en la urna electrónica, en una jornada que definirá buena parte del rumbo político del país para los próximos años.

Con las urnas abiertas, la atención estará puesta en la participación electoral, los primeros datos oficiales y el avance del escrutinio. Si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos válidos, Lula y quien termine en segundo lugar volverán a enfrentarse en un balotaje previsto para el 25 de octubre.

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