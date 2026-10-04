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Cómo es el bolso que Penélope Cruz lució en el Festival de Venecia: ¿cuánto cuesta?

La actriz española sorprendió con un exclusivo accesorio de Chanel durante su llegada al encuentro cinematográfico junto a Javier Bardem. La pieza pertenece a la colección primavera-verano 2026 de la firma francesa y tiene un elevado valor.

Penélope Cruz llegó a Venecia junto a Javier Bardem con un diseño de Chanel de la colección primavera-verano 2026

Penélope Cruz llegó a Venecia junto a Javier Bardem con un diseño de Chanel de la colección primavera-verano 2026, valuado en 7.600 euros.

  • Cómo es el exclusivo accesorio que lució la actriz española.
  • De qué colección de Chanel forma parte la pieza.
  • Cuánto cuesta el diseño elegido por la figura internacional.
  • Qué otros detalles completaron su look en Italia.
  • Por qué la elección de moda llamó la atención durante su llegada.

Cómo es el bolso que Penélope Cruz lució en el Festival de Venecia: la reconocida intérprete llegó al encuentro cinematográfico junto a Javier Bardem para presentar su nueva película y sorprendió con un accesorio de lujo que se convirtió en protagonista de su look, ¿cuánto cuesta?.

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La actriz española fue fotografiada junto a su marido durante su llegada en barco al hotel Excelsior, antes de participar de las actividades de la Biennale de Cine. Para la ocasión, eligió un estilismo elegante y relajado, en el que el complemento se llevó buena parte de las miradas.

La figura internacional suele marcar tendencia con sus elecciones de estilo y es una de las caras europeas más reconocidas en el mundo de la moda. Sus apariciones públicas suelen llamar la atención por la combinación de prendas, accesorios y piezas de grandes firmas internacionales.

Así es el bolso de Penélope Cruz

El accesorio de Penélope Cruz pertenece a la colección primavera-verano 2026 de Chanel, presentada durante este año. Se trata de un maxi bolso con solapa, en un tono beige oscuro y con una cadena dorada que le aporta un detalle distintivo.

La pieza está confeccionada en piel de cabra suave y forma parte de la primera colección de Matthieu Blazy para la reconocida maison francesa. El diseñador retomó algunos de los códigos tradicionales de Chanel y experimentó con materiales, cortes y proporciones. El complemento que llevó Cruz tiene un valor de 7.600 euros, por lo que se convirtió en una de las piezas más llamativas de su llegada al festival italiano.

Para acompañar el accesorio, la actriz eligió un vestido negro midi con drapeado a la altura de la cadera. El diseño le permitió mantener un estilo elegante y cómodo durante su llegada a la ciudad. Completó el conjunto con unos zapatos slingback de Ferragamo y unas gafas de sol estilo cat eye, con detalles dorados en la montura.

Loa artistas internacionales llegaron a Venecia para presentar Bunker, el nuevo trabajo que comparten como protagonistas. La pareja, que se conoció durante el rodaje de Jamón, Jamón en 1992, volvió a mostrarse junta durante uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.

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