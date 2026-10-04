4 de octubre de 2026 Inicio
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Lula da Silva votó en San Pablo: "Se define qué tipo de Brasil queremos"

El presidente se presentó pasadas las 9 de la mañana y ejerció su derecho en la localidad paulista de San Bernardo del Campo. Destacó su gestión económica y aseguró: "Es un día glorioso para el país. Votamos por nuestros hijos".

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en un colegio electoral de San Bernardo del Campo, en el estado de San Pablo, mientras busca conquistar un cuarto mandato al frente del país.

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El mandatario llegó acompañado por dirigentes de su espacio, entre ellos las candidatas al Senado Marina Silva y Simone Tebet, el postulante a la gobernación paulista Fernando Haddad y el vicepresidente Geraldo Alckmin. Antes de dirigirse al centro de votación, el grupo había mantenido un encuentro en el Sindicato de los Metalúrgicos.

Estoy con mucha confianza. Agradezco a toda la sociedad”, afirmó Lula ante los periodistas luego de emitir su voto. También sostuvo que los brasileños concurren a las urnas “pensando en nuestros hijos, en nuestro futuro”.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) planteó que la elección representa, según sus palabras, una disputa entre “fortalecer el régimen democrático y la barbarie” y entre “el positivismo y el negacionismo”.

Lula también defendió su gestión y destacó los resultados que, según afirmó, consiguió durante su gobierno. “Hemos conseguido recuperar a Brasil, controlando la inflación, realizando una verdadera revolución educativa”, sostuvo.

Elecciones en Brasil: qué se necesita para ganar en primera vuelta

Los comicios comenzaron a las 8 y finalizarán a las 17, hora de Brasilia, el mismo horario que rige en Argentina. En esta primera vuelta están habilitados para votar unos 158,7 millones de brasileños, que además de presidente elegirán gobernadores, senadores y diputados.

La jornada electoral está marcada por una disputa muy pareja, con Lula y Flávio Bolsonaro como principales protagonistas de la contienda. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro también ya emitió su voto este domingo en Río de Janeiro.

Para evitar una segunda vuelta, uno de los candidatos deberá superar el 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos postulantes más votados competirán en un balotaje el 25 de octubre.

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