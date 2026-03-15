Volvió el enigmático a Gran Hermano: Del Moro anunció cuándo ingresará el nuevo participante La nueva hermanita entrará a la casa en reemplazo de Carmina, quien fue expulsada por comentarios racistas contra su compañera Mavinga. + Seguir en







Santiago Del Moro confirmó que este domingo ingresará la nueva participante de Gran Hermano Redes sociales

Gran Hermano tendrá un nuevo programa este domingo para nada tranquilo, ya que los hermanitos vivirán un nuevo sacudón: Santiago del Moro anunció el ingreso de una nueva participante.

Se trata de la reemplazante de Carmiña, la jugadora paraguaya que fue expulsada por comentarios racistas contra su compañera, Mavinga, y por lo cual el Big decidió sacarla de la casa.

En las redes sociales, el conductor del reality hizo una cuenta regresiva y confirmó que el lugar vacante será ocupado por una mujer este domingo cuando comience la gala desde las 22:15. Y si bien no dio más detalles que esos, las imágenes que eligió para realizar el anuncio no pasaron desapercibidas y muchos creen que es enigmática, dando algunas pistas.

Santiago Del Moro GH Entre las especulaciones están los nombres de famosas y exparticipantes como Wanda Nara, Daniela Celis, Catalina Gorostidi, Isabel de Negri e Inés Lucero, entre otros que circulan en las redes.

Es que, Del Moro subió una serie de historias en Instagram donde fue dando pistas de la nueva hermanita: una imagen de una mano con uñas esculpidas, oscuras, con brillo y la canción Bad Bitch, uno de los éxitos de la exmujer de Mauro Icardi.