Atención: esta es la lista de celulares Android en los que deja de funcionar WhatsApp hoy La aplicación de mensajería instantánea de Meta actualizó sus requisitos mínimos para continuar funcionando. Los equipos más antiguos deberán actualizarse o ser reemplazados. Por Agregar C5N en









El cambio había sido anunciado por WhatsApp a fines de abril.

WhatsApp deja de funcionar desde este martes 8 de septiembre en los celulares y tablets que utilizan Android 5.0 o Android 5.1, dos versiones del sistema operativo de Google que quedaron fuera de los requisitos mínimos establecidos por Meta. La medida implica que los dispositivos que no puedan actualizarse perderán el acceso a la plataforma.

El cambio había sido anunciado por WhatsApp a fines de abril y responde a la evolución de la aplicación y la incorporación de nuevas funciones. Con el avance de las actualizaciones, algunas versiones antiguas de los sistemas operativos dejan de contar con las capacidades necesarias para ejecutar correctamente las herramientas más recientes.

Android 5.0, conocido como Lollipop, fue presentado a fines de 2014, mientras que Android 5.1 llegó durante el año siguiente. Por ese motivo, ambas versiones llevan más de una década en circulación y ahora dejan de ser compatibles con el servicio de mensajería de Meta.

Antes de aplicar el bloqueo, WhatsApp notificó a los usuarios que todavía utilizaban esas versiones para advertirles sobre el cambio. De acuerdo con la información difundida por WABetaInfo, quienes recibieron el aviso tuvieron varios meses para actualizar el sistema operativo o reemplazar el dispositivo por uno más reciente.

Redes sociales Los celulares en los que deja de funcionar WhatsApp La medida alcanza a los equipos que funcionan con Android 5.0, Android 5.1 o versiones anteriores. Entre los modelos que podrían quedarse sin WhatsApp aparecen teléfonos que fueron lanzados hace más de diez años y que ya no cuentan con la posibilidad de actualizarse a una versión compatible.

En el caso de Samsung, los modelos mencionados son: Galaxy S3,

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite. Motorola, por otra parte, tiene entre los equipos afectados al Moto G y Moto E de primera generación. La lista también incluye otros equipos como: LG Optimus G, L5, L7, F7

Lucid 2

Nexus 4

Sony Xperia Z

Xperia Z2 y SP

Huawei Ascend Mate y G740. La continuidad de WhatsApp depende de la versión del sistema operativo instalada y no únicamente del modelo del teléfono. Para comprobarlo en Android hay que ingresar a “Ajustes”, luego a “Acerca del teléfono” y revisar el apartado “Versión de Android”. Si el equipo no admite una actualización, Meta recomienda realizar cuanto antes una copia de seguridad de los chats antes de cambiar a un dispositivo compatible.