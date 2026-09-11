11 de septiembre de 2026 Inicio
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WhatsApp lanza los chats restringidos: qué son y para qué sirven

La aplicación de mensajería instantánea de Meta suma otra capa de privacidad enfocada en limitar el acceso a conversaciones específicas desde dispositivos vinculados.

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Reduce el riesgo de que terceros accedan a esas conversaciones desde una computadora u otro aparato.

Reduce el riesgo de que terceros accedan a esas conversaciones desde una computadora u otro aparato.

WhatsApp trabaja en una nueva función de seguridad denominada "Chat restringido", descubierta recientemente en una instancia de desarrollo de la aplicación. Se trata de una evolución de "Privacidad avanzada de chats", la herramienta de protección que la plataforma había lanzado el año pasado, y que ahora Meta busca ampliar con nuevas capacidades pensadas para reforzar la confidencialidad de las conversaciones.

El cambio había sido anunciado por WhatsApp a fines de abril.
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El hallazgo fue reportado por WABetaInfo, el sitio especializado que suele adelantar las novedades de la plataforma antes de su lanzamiento oficial. Según explicaron, esta característica todavía debe atravesar el proceso habitual de pruebas, ya que primero llegará a las ediciones beta, donde los evaluadores podrán probarla y enviar sus devoluciones, y recién después de los ajustes correspondientes se concretaría su despliegue general para el resto de los usuarios.

La función aprece mientras WhatsApp viene sumando de manera constante nuevas capas de protección para resguardar las cuentas de los más de 3.000 millones de personas que utilizan la aplicación en todo el mundo. Este nuevo desarrollo intentará mejorar el control sobre la privacidad de conversaciones puntuales, ampliando lo que ya ofrecía la opción de privacidad avanzada existente.

Además del cambio funcional, la nueva denominación busca resolver una confusión frecuente entre los usuarios, en donde muchos interpretaban que activar "Privacidad avanzada de chats" implicaba que el resto de las conversaciones, sin esa opción activada, resultaban menos seguras. Al rebautizar la función como "chat restringido", queda más claro que se trata de salvaguardas aplicadas puntualmente a charlas específicas, y no de un indicador general de vulnerabilidad para el resto de los mensajes.

Qué son y para qué sirven los chats restringidos de WhatsApp

La principal novedad que aporta esta función es limitar la conversación exclusivamente al dispositivo principal del usuario, sin que el contenido se sincronice con otros equipos vinculados a la cuenta. En la práctica, esto significa que un chat con esta protección activada solo podría verse en el teléfono, sin aparecer en WhatsApp Web ni en otros dispositivos conectados, lo que reduce el riesgo de que terceros accedan a esas conversaciones desde una computadora u otro aparato.

Esta restricción no busca únicamente evitar que alguien lea los mensajes a espaldas del usuario en otro dispositivo. También responde a una preocupación más amplia de seguridad, ya que los dispositivos vinculados suelen ser la vía de acceso más habitual para clientes y herramientas no oficiales, que representan un riesgo tanto para la seguridad como para la confidencialidad de las conversaciones.

Es importante aclarar que "Chat restringido" no reemplaza las protecciones ya existentes de "Privacidad avanzada de chats", como la imposibilidad de exportar conversaciones, el bloqueo del guardado automático de archivos multimedia en la galería o la restricción del uso de Meta AI dentro de los mensajes. Se trata de una capa adicional que se suma a esas funciones ya disponibles, haciendo más fuerte el control sobre chats específicos que el usuario elija proteger.

Por el momento, la función fue detectada en la beta para Android 2.26.36.5, todavía en fase de desarrollo, sin haber llegado siquiera a los testers. Meta aún no confirmó una fecha de lanzamiento oficial, por lo que la disponibilidad general para todos los usuarios podría demorar varias semanas o meses, dependiendo del resultado de las pruebas internas.

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