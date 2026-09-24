Meta presentó sus nuevas gafas de realidad virtual: pesan apenas 100 gramos y su precio sorprende El dispositivo llegará en 2027 con pantalla 5K, control mediante la mirada y gestos de las manos y un módulo externo para la batería y los procesadores. La compañía también anunció nuevos lentes inteligentes y avances para su asistente de inteligencia artificial. Por Agregar C5N en









Meta anunció cuando lllegaran al público sus nuevas gafas VR.

Meta presentó en su evento Connect 2026 una nueva generación de dispositivos y herramientas basadas en inteligencia artificial, con las gafas como uno de los principales ejes de su estrategia. El encuentro, encabezado por Mark Zuckerberg en Menlo Park, California, incluyó las Meta VR Glasses, los nuevos Ray-Ban Meta Audio y una serie de mejoras para Muse, el agente de IA de la compañía.

Las Meta VR Glasses son el lanzamiento más destacado. Se trata de unas gafas de realidad virtual que pesan alrededor de 100 gramos, una quinta parte del peso de las Meta Quest 3. Para reducir el peso sobre el rostro, Meta trasladó componentes como la batería y los procesadores a un módulo externo que puede sujetarse al cinturón o guardarse en un bolsillo.

Las nuevas gafas de Meta, junto a su dispositivo externo. El dispositivo incorpora una pantalla 5K Infinite Display basada en tecnología micro-OLED y permite interactuar mediante la mirada y gestos de las manos, sin controles físicos. El usuario podrá desplegar varias pantallas virtuales, transformar una superficie en un teclado táctil y conectar otros dispositivos para ampliar el espacio de trabajo. Entre las plataformas de entretenimiento anunciadas figuran Disney+, YouTube, HBO Max y Prime Video.

Cuándo llegan y qué precio tienen las Meta Glasses VR Según Meta, las gafas llegarán al mercado durante la primavera boreal de 2027 (otoño de Argentina), con un precio de casi 1.300 dólares.

Connect 2026 también sirvió para presentar los Ray-Ban Meta Audio, las primeras gafas inteligentes de Meta sin cámara, y la tercera generación de Ray-Ban Meta. La empresa amplió además su catálogo de gafas con funciones de IA a más de 100 estilos entre Ray-Ban, Oakley y Meta Glasses.

Por otra parte, Meta anunció nuevas funciones para Muse, su asistente de inteligencia artificial, que ahora puede utilizarse en gafas y computadoras Mac. La compañía también anticipó que el sistema contará con su propio correo electrónico. La expansión comercial alcanzará nuevos mercados, entre ellos México, Singapur y Corea del Sur.