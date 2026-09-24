Una empresa premiará a todos los usuarios que no jueguen GTA 6 en su lanzamiento: los detalles

Ubisoft prepara novedades para mantener activos a sus usuarios durante el esperado estreno. El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre.

Ubisoft prepara una estrategia especial para los jugadores que decidan no abandonar Rainbow Six Siege durante el lanzamiento de Grand Theft Auto VI . La compañía planea recompensar a quienes permanezcan activos en el título cuando llegue el esperado juego de Rockstar Games.

La dura decisión que tomó Rockstar antes del lanzamiento de GTA VI: enojo en los usuarios

Joshua Mills, director creativo de Rainbow Six Siege desde comienzos de 2026, explicó que Ubisoft espera una caída temporal en la cantidad de jugadores activos cuando GTA VI llegue al mercado . Sin embargo, el estudio no considera que ese descenso sea motivo para reaccionar con preocupación.

El impacto podría alcanzar a distintos videojuegos multijugador, debido a la magnitud del lanzamiento de Rockstar Games. En el caso de Rainbow Six Siege, que se acerca a su 11.º aniversario, Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando durante ese período.

Mills adelantó que la compañía buscará hacer que quienes permanezcan en Rainbow Six Siege se sientan especialmente valorados . La estrategia contempla recompensas y nuevo contenido para mantener su atención mientras buena parte de la comunidad se concentra en la nueva entrega de Grand Theft Auto.

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre. El juego llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que Rockstar Games todavía no confirmó oficialmente una fecha para una versión de PC.

La información disponible sobre el título se concentra principalmente en su campaña para un jugador. Por el momento, la compañía tampoco presentó detalles oficiales sobre su modalidad online.

El CEO de Twitch, Dan Clancy, señaló en una entrevista con Bloomberg que el componente multijugador podría llegar durante 2027. Sin embargo, esa fecha corresponde a una proyección del ejecutivo y no a un anuncio oficial realizado por Rockstar Games.

También surgieron versiones sobre un posible lanzamiento de la edición para PC a mediados de 2027. El dato fue planteado por el especialista Andy Robinson en el pódcast de VGC, aunque tampoco existe una confirmación oficial por parte de Rockstar Games o Take-Two Interactive.