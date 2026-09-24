24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Una empresa premiará a todos los usuarios que no jueguen GTA 6 en su lanzamiento: los detalles

Ubisoft prepara novedades para mantener activos a sus usuarios durante el esperado estreno. El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre.

Por
Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando.

Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando.

Ubisoft prepara una estrategia especial para los jugadores que decidan no abandonar Rainbow Six Siege durante el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. La compañía planea recompensar a quienes permanezcan activos en el título cuando llegue el esperado juego de Rockstar Games.

La famosa saga anunció algunos detalles que molestaron a los usuarios.
Te puede interesar:

La dura decisión que tomó Rockstar antes del lanzamiento de GTA VI: enojo en los usuarios

Joshua Mills, director creativo de Rainbow Six Siege desde comienzos de 2026, explicó que Ubisoft espera una caída temporal en la cantidad de jugadores activos cuando GTA VI llegue al mercado. Sin embargo, el estudio no considera que ese descenso sea motivo para reaccionar con preocupación.

El impacto podría alcanzar a distintos videojuegos multijugador, debido a la magnitud del lanzamiento de Rockstar Games. En el caso de Rainbow Six Siege, que se acerca a su 11.º aniversario, Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando durante ese período.

Mills adelantó que la compañía buscará hacer que quienes permanezcan en Rainbow Six Siege se sientan especialmente valorados. La estrategia contempla recompensas y nuevo contenido para mantener su atención mientras buena parte de la comunidad se concentra en la nueva entrega de Grand Theft Auto.

Cuándo es el lanzamiento del GTA VI

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre. El juego llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que Rockstar Games todavía no confirmó oficialmente una fecha para una versión de PC.

La información disponible sobre el título se concentra principalmente en su campaña para un jugador. Por el momento, la compañía tampoco presentó detalles oficiales sobre su modalidad online.

El CEO de Twitch, Dan Clancy, señaló en una entrevista con Bloomberg que el componente multijugador podría llegar durante 2027. Sin embargo, esa fecha corresponde a una proyección del ejecutivo y no a un anuncio oficial realizado por Rockstar Games.

También surgieron versiones sobre un posible lanzamiento de la edición para PC a mediados de 2027. El dato fue planteado por el especialista Andy Robinson en el pódcast de VGC, aunque tampoco existe una confirmación oficial por parte de Rockstar Games o Take-Two Interactive.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

Rockstar confirma el idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Confirmado: GTA VI se podrá jugar en español y otros 12 idiomas desde el primer día

Sam Altman, CEO de OpenAI.

"Los peligros son reales e inminentes": ante la ONU, Anthropic y OpenAI pidieron supervisión estatal para la IA

Un modelo de la empresa surcoreana emula funciones del sistema iOS.

Competencia intensa: Samsung le copia una función que los iPhone tienen hace rato

El servicio de internet satelital de SpaceX dio marcha atrás.

Starlink dio marcha atrás y restableció la velocidad plena en sus planes residenciales

OpenAI es la compañía que lanzó ChatGPT.

OpenAI pidió que Estados Unidos lidere un esfuerzo mundial por fijar estándares de seguridad para la IA

Rating Cero

El humorista comentó sin querer que quedó eliminado.

Se filtró quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity: el garrafal error que cometió un participante

La Chiqui atraviesa un momento delicado de salud.

La determinante decisión que tomó El Trece en medio de la internación de Mirtha Legrand

Abel Pintos y una propuesta muy importante en medio de su carrera.

Abel Pintos podría cantar frente al papa León XIV: qué dijeron desde su entorno sobre la convocatoria

Salieron a la luz los verdaderos motivos de la separación.

Revelaron la verdad por la que los padres de Tini Stoessel rompieron vínculo con ella: "Contactos turbios"

El conductor debió ser atendido por personal de salud.

Marley sufrió un tremendo accidente y generó preocupación: "Me rompí la cabeza"

Tini Stoessel y la contundente decisión.

Se conoció la estricta condición que Tini Stoessel les puso a los invitados para su boda con Rodrigo De Paul

últimas noticias

El humorista comentó sin querer que quedó eliminado.

Se filtró quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity: el garrafal error que cometió un participante

Hace 9 minutos
La padelista quedó envuelta en la polémica.

El polémico comentario de una jugadora de pádel argentina que causó fuerte repudio

Hace 16 minutos
Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando.

Una empresa premiará a todos los usuarios que no jueguen GTA 6 en su lanzamiento: los detalles

Hace 43 minutos
La Chiqui atraviesa un momento delicado de salud.

La determinante decisión que tomó El Trece en medio de la internación de Mirtha Legrand

Hace 53 minutos
play

Scaloni, sobre su continuidad en la Selección: "Tengo ganas de estar acá"

Hace 54 minutos