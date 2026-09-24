Denuncian a una mujer por golpear y amenazar con un cuchillo a su hijo con síndrome de Down

Una mujer de 71 años fue denunciada este miércoles en Chaco por ejercer violencia física y psicológica contra su hijo de 31 años, quien tiene síndrome de Down. Las agresiones salieron a la luz tras un llamado anónimo recibido por el Departamento de Violencia Familiar y Género, que derivó en la inspección de la casa ubicada en la localidad de Fontana.
El operativo policial incluyó entrevistas con los vecinos de la zona y el ingreso al domicilio. Durante el procedimiento, los efectivos hablaron con el hermano de la víctima, quien confirmó los episodios de maltrato cometidos por su madre y entregó una serie de registros audiovisuales captados por cámaras internas que constatan los ataques.
Las imágenes fechadas el 18 de septiembre exhiben el momento en que la acusada intentó alimentar al joven. Ante su negativa, le propinó una cachetada al grito de "tomá esto". Luego lo tomó del cuello, le ordenó "vení acá" y lo agarró de las orejas para volver a golpearle el rostro, frente a la mirada pasiva de dos mujeres presentes.
El material aportado por la familia demuestra que los castigos corporales ocurrieron de manera sistemática durante meses. En grabaciones de marzo y abril se observa cómo la mujer le arrojó un sachet de leche y lo atacó con un palo en los brazos mientras le gritaba "dejá la leche" y "no toques" por no acatar sus indicaciones.
La fiscalía investiga los episodios sistemáticos de agresión contra la víctima
Las agresiones continuaron durante los meses siguientes con el uso de objetos contundentes y armas blancas. El 25 de mayo la sospechosa volvió a golpearlo con un palo al ordenarle "andá a cambiarte", mientras que el 11 de septiembre lo amenazó con un cuchillo durante el almuerzo para obligarlo a ingerir la comida bajo el grito "comé, te digo".
El fiscal Marcelo Stachula, al frente de la Fiscalía Penal N°1, asumió la causa de oficio e inició las actuaciones bajo la carátula de supuesta violencia intrafamiliar. Asimismo, dispuso el envío de los antecedentes a la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana y la remisión del expediente al Juzgado de Familia correspondiente.
En paralelo al avance judicial, los familiares revelaron que una de las hermanas de la víctima inició trámites en enero ante el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco. La presentación administrativa busca obtener la tutela legal y asumir el cuidado integral del hombre agredido.