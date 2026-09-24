Denuncian a una mujer por golpear y amenazar con un cuchillo a su hijo con síndrome de Down Las cámaras de seguridad del domicilio expusieron reiteradas agresiones físicas contra el hombre de 31 años. El material probatorio quedó en manos de la Justicia tras una llamada telefónica anónima. Por Agregar C5N en









La mujer tiene 71 años y el hijo, 31.

Una mujer de 71 años fue denunciada este miércoles en Chaco por ejercer violencia física y psicológica contra su hijo de 31 años, quien tiene síndrome de Down. Las agresiones salieron a la luz tras un llamado anónimo recibido por el Departamento de Violencia Familiar y Género, que derivó en la inspección de la casa ubicada en la localidad de Fontana.

El operativo policial incluyó entrevistas con los vecinos de la zona y el ingreso al domicilio. Durante el procedimiento, los efectivos hablaron con el hermano de la víctima, quien confirmó los episodios de maltrato cometidos por su madre y entregó una serie de registros audiovisuales captados por cámaras internas que constatan los ataques.

Las imágenes fechadas el 18 de septiembre exhiben el momento en que la acusada intentó alimentar al joven. Ante su negativa, le propinó una cachetada al grito de "tomá esto". Luego lo tomó del cuello, le ordenó "vení acá" y lo agarró de las orejas para volver a golpearle el rostro, frente a la mirada pasiva de dos mujeres presentes.

Chaco. Denuncian a una jubilada por agredir a su hijo con Síndrome de Down. Los vecinos alertaron a la policía cansados de presenciar los maltratos. La víctima tiene 31 años y su mamá 71. La hermana pidió la custodia en Enero, la justicia no resolvió aún. pic.twitter.com/P9GEO6xmty — Diego G (@gabrielediego) September 24, 2026 El material aportado por la familia demuestra que los castigos corporales ocurrieron de manera sistemática durante meses. En grabaciones de marzo y abril se observa cómo la mujer le arrojó un sachet de leche y lo atacó con un palo en los brazos mientras le gritaba "dejá la leche" y "no toques" por no acatar sus indicaciones.

La fiscalía investiga los episodios sistemáticos de agresión contra la víctima Las agresiones continuaron durante los meses siguientes con el uso de objetos contundentes y armas blancas. El 25 de mayo la sospechosa volvió a golpearlo con un palo al ordenarle "andá a cambiarte", mientras que el 11 de septiembre lo amenazó con un cuchillo durante el almuerzo para obligarlo a ingerir la comida bajo el grito "comé, te digo".