25 de agosto de 2026 Inicio
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Un grupo de amigos puso su WhatsApp bajo la lupa: quién habla más y quién le responde a quién

Las cifras revelaron horarios, emojis, enlaces, vocabulario y una inesperada dupla que concentra buena parte del intercambio, además de varias manías.

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Los grupos de WhatsApp son una fuente de datos y análisis. 

Los grupos de WhatsApp son una fuente de datos y análisis. 

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Un grupo de amigos convirtió su historial de WhatsApp en una investigación estadística durante el último año, con el objetivo de medir la actividad de cada integrante, detectar los cruces más frecuentes y encontrar patrones de comportamiento dentro de la conversación privada que comparten a diario, desde los horarios de mayor movimiento hasta las expresiones que identifican a cada participante.

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El resultado dejó una radiografía bastante precisa de sus costumbres, con Tropp y Marto G Cel como protagonistas absolutos, ya que entre ambos concentran el 64% de los mensajes y mantienen un verdadero ping-pong: Marto le respondió a Tropp 2.134 veces, mientras que Tropp hizo lo propio en 2.095 oportunidades, una interacción que ningún otro vínculo del grupo consigue igualar.

Análisis de un grupo de WhatsApp: cantidad de mensajes por integrante.

Análisis de un grupo de WhatsApp: cantidad de mensajes por integrante.

La participación tampoco se distribuye de manera uniforme entre los meses: aunque el volumen general atraviesa períodos de mayor y menor intensidad, los roles de los integrantes permanecen prácticamente estables, con Tropp concentrando entre el 33% y el 40% de los mensajes mensuales, Marto G Cel manteniendo su segundo lugar y Hernan ocupando de forma sostenida la tercera posición.

La rutina también tiene horarios muy marcados: los jueves aparecen como el día de mayor movimiento, con 6.021 mensajes, mientras los domingos apenas llegan a 2.360, y entre las 6 y las 12 existe un silencio casi total que recién se rompe después del mediodía, cuando la conversación recupera fuerza y alcanza sus mayores niveles durante la tarde.

Las madrugadas tienen dueños claros: Marto G Cel envía el 27% de sus mensajes después de la medianoche, Tropp el 24% y Alan el 20%, mientras el chat acumula un volumen considerable durante esas primeras horas, con 1.777 mensajes registrados a las 00 y otros 1.646 a la 01, una tendencia que los diferencia del resto.

El comportamiento horario también permite encontrar rutinas personales muy marcadas: Hernan concentra casi el 16% de sus mensajes a las 16, Alan alcanza cerca del 14% a las 17 y Marto G Cel encuentra su principal pico a las 22, mientras Hernan prácticamente desaparece después de las 21, otra diferencia que permite distinguir los hábitos de quienes participan del chat.

Análisis de un grupo de WhatsApp: días y horarios con más intercambio de mensajes.

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El mapa general confirma que el grupo es fundamentalmente vespertino y de días hábiles, ya que la mayor concentración de mensajes aparece de lunes a viernes entre las 14 y las 18, con el pico máximo los jueves a las 16, mientras los fines de semana presentan una actividad considerablemente menor y se convierten en una suerte de pausa dentro de la conversación.

La evolución anual también tuvo momentos muy diferentes: después de un comienzo intenso y una fuerte caída hacia fines de octubre de 2025, el intercambio atravesó varios meses de relativa estabilidad hasta registrar un marcado estallido de actividad entre junio y agosto de 2026, cuando Tropp y Marto G Cel llegaron a picos de entre 50 y 60 mensajes diarios y volvieron a impulsar al resto de los integrantes.

Las palabras y hábitos de escritura que distinguen a cada integrante del grupo de WhatsApp

El informe también encontró pequeñas marcas de personalidad que permiten distinguir a los integrantes por su manera de escribir, ya que Max convirtió a "ídem" en su palabra distintiva, Marto sobresale por "quizá" y "quiza", mientras Hernán se caracteriza por repetir "talvez" y "qsy" ("que se yo") con una frecuencia muy superior a la del resto del grupo durante el período analizado.

Diego aparece como el integrante con mayor riqueza de vocabulario, ya que el 52% de sus palabras son distintas, y además escribió el mensaje más extenso del período, con 3.333 caracteres, aunque su perfil tiene otra particularidad llamativa: registró apenas cinco risas en todo el año, una cifra muy baja frente a las 875 de Tropp y las 536 de Marto.

Las marcas lingüísticas se extienden más allá de esas palabras distintivas: Gad se destaca por el uso de "sólo", con una frecuencia 109, 4 veces superior al promedio, mientras Diego tiene en "amiwo" una de sus principales firmas, con una frecuencia 14,8 veces mayor que la del resto, y Meta AI también dejó patrones propios en sus intervenciones, especialmente vinculados con cocina y coyuntura económica.

Análisis de un grupo de amigos en WhatsApp: palabras más utilizadas por los integrántes.

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Los emojis y enlaces también aportaron pistas sobre la identidad colectiva, con el corazón rojo como el más utilizado, con 63 apariciones, seguido por el de la persona que encoge de hombros y levanta las manos con 45, mientras el mate suma 35 y el café 29, y en cuanto a los sitios compartidos, X domina ampliamente la conversación con 235 enlaces frente a los 65 registrados de Instagram.

Tropp, además, aparece como una pieza central no solo por la cantidad de mensajes sino por su capacidad para reactivar el intercambio después de los silencios más prolongados: fue quien abrió nuevamente la conversación luego de más de tres horas sin actividad en 323 oportunidades, un dato que refuerza su papel como uno de los principales motores del grupo.

El récord absoluto de actividad llegó el miércoles 5 de agosto de 2026, cuando los integrantes intercambiaron 402 mensajes durante una sola jornada, mientras que Diego conserva otro de los registros particulares del análisis con aquel mensaje de 3.333 caracteres, dos marcas que muestran hasta qué punto la conversación puede alejarse de su ritmo habitual.

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