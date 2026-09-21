21 de septiembre de 2026 Inicio
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Starlink dio marcha atrás y restableció la velocidad plena en sus planes residenciales

La compañía de internet satelital había reducido hasta 10 Mbps la conexión de los usuarios que superaban los 5 TB de consumo mensual. Tras los reclamos, eliminó la restricción y restituyó las velocidades habituales sin cambios de equipamiento.

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El servicio de internet satelital de SpaceX dio marcha atrás.

El servicio de internet satelital de SpaceX dio marcha atrás.

Starlink, el servicio de Internet satelital de SpaceX, restableció la capacidad total de descarga en sus planes residenciales después de aplicar una restricción automática a los usuarios que superaban los 5 terabytes de consumo mensual. La medida reducía la velocidad de conexión hasta un piso de 10 Mbps y generó reclamos entre los suscriptores afectados.

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El recorte se implementaba mediante un sistema algorítmico de gestión del tráfico que, sin una notificación previa, reducía el ancho de banda de cuentas residenciales que registraban un uso intensivo. Según los datos difundidos sobre el funcionamiento del mecanismo, conexiones que habitualmente alcanzaban velocidades cercanas a los 200 Mbps podían quedar limitadas a 10 Mbps durante el resto del ciclo de facturación.

SpaceX decidió desactivar la restricción y recuperar las velocidades habituales de los usuarios afectados. Tras la modificación, las conexiones volvieron a registrar tasas de transferencia de entre 80 y 150 Mbps, sin necesidad de reemplazar equipos ni realizar modificaciones en las instalaciones. La normalización también fue consignada por la auditoría técnica Venture Atlas Report.

Las razones de Starlink para reducir la velocidad

El sistema había alcanzado especialmente a clientes que realizaban descargas masivas o utilizaban una misma conexión para abastecer a varias viviendas. La compañía recibió reclamos por la reducción del servicio y posteriormente levantó los bloqueos.

En Estados Unidos y Europa, SpaceX acompañó la restitución del ancho de banda con disculpas formales y créditos equivalentes a un mes de abono para algunos clientes afectados. Sin embargo, la recuperación no se produjo al mismo tiempo en todas las regiones. En zonas con elevada congestión de países en desarrollo, determinados usuarios registraron demoras adicionales antes de recuperar plenamente las velocidades de conexión.

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