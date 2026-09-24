24 de septiembre de 2026 Inicio
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Murió Marcos Franchi, histórico representante de Diego Maradona y figura clave del fútbol argentino

El reconocido empresario del fútbol falleció a los 75 años en el Hospital Alemán tras atravesar una grave enfermedad. De su compañía clave en los años más complejos del Diez al quiebre que marcó la renuncia de Román a la Selección Argentina.

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El empresario acompañó al Diez desde el segundo semestre de 1990 y 1995.

El empresario acompañó al Diez desde el segundo semestre de 1990 y 1995.

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El empresario del fútbol Marcos Franchi falleció a los 75 años en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires, luego de permanecer internado debido a una grave enfermedad. Su partida marca el adiós a uno de los representantes más influyentes del deporte nacional, quien quedó grabado en la memoria del fútbol por haber acompañado la carrera de Diego Armando Maradona durante una de las etapas más polémicas y determinantes de su vida profesional.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.
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Diego Maradona junto a Marcos Franchi, el día que le

Diego Maradona junto a Marcos Franchi, el día que le "cortaron las piernas".

Franchi dio sus primeros pasos en la representación junto a Guillermo Coppola y asumió en 1990 como el único agente de Maradona, tras la conquista del segundo Scudetto del Napoli. A partir de ese momento, le tocó pilotear la contención del capitán de la Selección argentina en sus episodios más complejos, incluyendo la primera sanción por dopaje sufrida en marzo de 1991, su detención en Buenos Aires y las posteriores gestiones ante la FIFA que derivaron en su pase al Sevilla de España en 1992 para concretar su retorno a la actividad oficial.

Junto al abogado Daniel Bolotnicoff, Franchi integró el círculo más estrecho de confianza de Maradona en su breve paso por Newell's Old Boys en 1993 y durante el Mundial de Estados Unidos 1994, estando a su lado cuando se conoció el caso de doping que derivó en la célebre frase del Diez sobre que le "cortaron las piernas". Franchi se mantuvo como su apoderado hasta 1995, momento en el que Maradona retornó a Boca Juniors y Coppola volvió a asumir el rol de representante.

Maradona y Claudia Villafañe, junto a Franchi, ladero del Diez del 1991 a 1994.

Maradona y Claudia Villafañe, junto a Franchi, ladero del Diez del 1991 a 1994.

Lejos de alejarse del primer plano futbolístico, Franchi continuó su labor apoderando a figuras de primer nivel y asumió la representación de Juan Román Riquelme. Ese rol lo ubicó en el centro de la escena mediática en marzo de 2009, cuando el enganche renunció a la Selección argumentando diferencias de "códigos" con Maradona, quien ejercía como director técnico del equipo. En medio del conflicto previo al Mundial de Sudáfrica 2010, el propio Diego responsabilizó públicamente a Franchi de haber influido en la postura adoptada por el futbolista de Boca.

A lo largo de su trayectoria profesional, Franchi representó también a otros futbolistas de jerarquía como Matías Almeyda, Diego Placente, Bernardo Romeo, Diego Forlán y Diego Markic. Tras confirmarse su fallecimiento, integrantes del ambiente deportivo manifestaron sus condolencias, destacándose el mensaje de Almeyda, quien definió al empresario como un "segundo padre" que lo aconsejó y acompañó desde sus comienzos en el fútbol internacional.

Tras representar al Diez, Franchi se hizo cargo del manejo profesional de Juan Román Riquelme.

Tras representar al Diez, Franchi se hizo cargo del manejo profesional de Juan Román Riquelme.

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