Nuevo piso: el discurso de Javier Milei en la ONU fue el que generó menos conversación en redes de todo su mandato Pese a la firmeza por la postura ante Malvinas y la repercusión en medios internacionales, la presentación del Presidente libertario registró el menor volumen de conversación digital desde que asumió. Por Agregar C5N en









Javier Milei generó bajo impacto digital con su discurso en la ONU (imagen generada con IA).

Un reciente informe de monitoreo de la consultora Ad Hoc Digital reveló que, pese a la firmeza por Malvinas y la repercusión en medios internacionales, el discurso del presidente Javier Milei ante la ONU registró el menor volumen de conversación digital desde que asumió. El análisis arrojó 272.000 menciones totales para su intervención en la Asamblea General de este miércoles, marcando un piso histórico respecto a las 335.000 y 344.000 de los dos años anteriores.

Asimismo, la agenda de Malvinas acumuló apenas 36.169 menciones, lejos de los picos alcanzados tras la cadena nacional (246.000) y el anuncio de las sanciones a petroleras (75.000). En materia de sentimiento, el saldo arrojó un 37,7% de rechazo negativo, un 37,2% neutral y solo un 25,1% de adhesión positiva.

La carrera electoral rumbo a 2027 parece haber comenzado con una estrategia clara del Ejecutivo: endurecer el discurso sobre la soberanía de las Islas Malvinas, en un giro radical para un Milei que solía declararse admirador de Margaret Thatcher. Sin embargo, este cambio de postura durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York no alcanzó para mover la aguja en el escenario digital.

La cadena nacional del Presidente del 3 de septiembre, dedicada exclusivamente a Malvinas y definida como "una causa nacional", fue un giro que generó gran expectativa en el ámbito internacional, sobre todo en los medios británicos, que siguieron expectantes la intervención del mandatario ante la ONU. Tras escucharlo, portales del Reino Unido llegaron a calificarlo de "tirano" debido a las "elevadas exigencias" planteadas sobre el reclamo argentino.

El discurso del presidente Javier Milei en la ONU ayer fue el que generó menor volumen de conversación digital desde que asumió.



Fue el segundo pico de menciones a su figura este mes tras las repercusiones de la cadena nacional sobre Malvinas. pic.twitter.com/TAdLfsluZF — Ad Hoc (@AdHocOK) September 24, 2026 Sin embargo, las repercusiones políticas no lograron traducirse en un gran impacto en las redes sociales. Según un análisis de la consultora Ad Hoc, la firmeza desplegada en el atril de la ONU no alcanzó para imponer el tema en la agenda pública digital.