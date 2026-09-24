Nuevo piso: el discurso de Javier Milei en la ONU fue el que generó menos conversación en redes de todo su mandato

Un reciente informe de monitoreo de la consultora Ad Hoc Digital reveló que, pese a la firmeza por Malvinas y la repercusión en medios internacionales, el discurso del presidente Javier Milei ante la ONU registró el menor volumen de conversación digital desde que asumió. El análisis arrojó 272.000 menciones totales para su intervención en la Asamblea General de este miércoles, marcando un piso histórico respecto a las 335.000 y 344.000 de los dos años anteriores.
Asimismo, la agenda de Malvinas acumuló apenas 36.169 menciones, lejos de los picos alcanzados tras la cadena nacional (246.000) y el anuncio de las sanciones a petroleras (75.000). En materia de sentimiento, el saldo arrojó un 37,7% de rechazo negativo, un 37,2% neutral y solo un 25,1% de adhesión positiva.
La carrera electoral rumbo a 2027 parece haber comenzado con una estrategia clara del Ejecutivo: endurecer el discurso sobre la soberanía de las Islas Malvinas, en un giro radical para un Milei que solía declararse admirador de Margaret Thatcher. Sin embargo, este cambio de postura durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York no alcanzó para mover la aguja en el escenario digital.
La cadena nacional del Presidente del 3 de septiembre, dedicada exclusivamente a Malvinas y definida como "una causa nacional", fue un giro que generó gran expectativa en el ámbito internacional, sobre todo en los medios británicos, que siguieron expectantes la intervención del mandatario ante la ONU. Tras escucharlo, portales del Reino Unido llegaron a calificarlo de "tirano" debido a las "elevadas exigencias" planteadas sobre el reclamo argentino.
Sin embargo, las repercusiones políticas no lograron traducirse en un gran impacto en las redes sociales. Según un análisis de la consultora Ad Hoc, la firmeza desplegada en el atril de la ONU no alcanzó para imponer el tema en la agenda pública digital.
Por otra parte, la repercusión no provino prioritariamente de la comunidad militante. Aunque los principales usuarios alineados con La Libertad Avanza salieron a amplificar la intervención, la mayor parte del volumen fue impulsado por la cobertura de los medios de comunicación. A su vez, el balance de conversación sostuvo un piso alto de negatividad, si bien logró ubicarse 8 puntos por debajo del promedio del mes, que se sitúa en el 46%.
Los datos clave del impacto digital
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Menor rebote de la gestión: el discurso de Javier Milei en las Naciones Unidas generó el volumen de conversación digital más bajo para una intervención presidencial desde que asumió el cargo.
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Lejos de los picos del mes: si bien constituyó el segundo pico de menciones a su figura en lo que va del mes —detrás del impacto de la cadena nacional sobre Malvinas—, el volumen de conversación fue un 33% menor al registrado el pasado 4 de septiembre.
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Negatividad sostenida: el piso de sentimiento negativo en la conversación sobre el mandatario se mantuvo alto, aunque se posicionó 8 puntos porcentuales por debajo del promedio de este mes (46%).
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Sin salto significativo por Malvinas: la conversación en redes sobre las Islas Malvinas no experimentó un crecimiento relevante tras el paso por la ONU. Se registraron 36.169 menciones, una cifra lejana a los picos generados anteriormente por la cadena nacional y por los anuncios de sanciones a las petroleras.