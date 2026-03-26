WhatsApp escuchó a los infieles y lanza una función ideal para tramposos La aplicación oficializó dos nuevas secciones y una era pedida por el público. ¿De qué se trata? Por + Seguir en







¿Cuál es la nueva función de WhatsApp? WhatsApp

La aplicación WhatsApp lanzó una serie de actualizaciones para poder mejorar su servicio para sus usuarios, pero particularmente para quienes tienen iOS. Una de las modificaciones tiene que ver con una función pedida para los infieles y tramposos. ¿De qué se trata?

Entre las nuevas herramientas se encuentran liberar espacio de almacenamiento sin perder fotos ni videos, también transferir chats entre sistemas operativos como iOS a Android y viceversa en simples pasos, ya que el proceso lleva varios minutos y hasta horas en la actualidad.

Pero el más destacado tiene que ver con la posibilidad de tener dos cuentas en una, aunque la posibilidad está solo con iOS y no con Android. Esto permite flexibilidad para las personas que desean tener aparte las conversaciones cotidianas y las laborales.

whatsapp (1) Getty Images La nueva función permite que los usuarios puedan añadir dos cuentas en una misma aplicación sin la necesidad de tener dos dispositivos como sucedía hasta ahora, la única posibilidad era tener Android.

La foto de perfil se puede ver en la parte inferior del celular con el fin de evitar confusiones y facilitando la organización de las conversaciones según el contexto.