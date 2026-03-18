¿Adiós a WhatsApp? La función que tenés que desactivar si estás en muchos grupos La app de mensajería instantánea enfrenta algunos problemas según la configuración, que pueden afectar la seguridad de la cuenta de los usuarios. Por + Seguir en







¿Chau a WhatsApp? Hacé esto para proteger tu cuenta de softwares maliciosos Getty Images

Desactivar la descarga automática de WhatsApp para evitar la instalación de contenido malicioso es la mejor forma de protegerse de archivos indeseados.

También se recomienda revisar periódicamente la sección de “Dispositivos vinculados” dentro de Meta y cerrar cualquier sesión desconocida que pueda comprometer la privacidad de las conversaciones.

Para sumar seguridad: activar la verificación en dos pasos en WhatsApp para añadir una capa adicional de protección frente a intentos de acceso no autorizados.

También es prudente evitar abrir enlaces sospechosos o archivos enviados por contactos desconocidos, ya que pueden ser utilizados para robar datos o tomar control de la cuenta. La mensajería instantánea se volvió una infraestructura imprescindible de comunicación para las tareas laborales y personales cotidianas. WhatsApp continúa incorporando funciones orientadas tanto a la experiencia de usuario como a la seguridad. Sin embargo, algunas configuraciones que vienen activadas por defecto pueden transformarse en un factor de riesgo si no se revisan a tiempo, especialmente en contextos de alta exposición, como los chats grupales.

Especialistas en ciberseguridad advierten que la descarga automática de archivos multimedia, como fotos, audios, videos y documentos, constituye una de las principales puertas de entrada para un software malicioso. Esta función, pensada para agilizar la interacción, puede facilitar la ejecución inadvertida de archivos dañinos enviados a grupos, incluso sin intervención directa del usuario.

El problema no es menor: investigaciones vinculadas a Google Project Zero detectaron vulnerabilidades que permiten que archivos manipulados se descarguen automáticamente y funcionen como vectores de ataque. A su vez, firmas como Malwarebytes remarcan que este tipo de ismos puede ser explotado en grupos recién creados, donde los controles suelen ser más laxos.

whatsapp WhatsApp Cómo desactivar la función en WhatsApp para proteger tu cuenta Para mitigar este riesgo, se recomienda desactivar la descarga automática desde la configuración del dispositivo. Si tenés Android, el procedimiento es sencillo: ingresar a WhatsApp, acceder al menú de tres puntos, dirigirse a “Ajustes”, luego a “Almacenamiento y datos” y, finalmente, desmarcar todas las opciones dentro de “Descarga automática de medios”, tanto para datos móviles como Wi-Fi y roaming.

Este ajuste se seguridad cobra mayor relevancia para quienes participan en muchos grupos, donde la circulación de contenido es constante y muchas veces proviene de contactos desconocidos. En esos casos, limitar la descarga automática no solo protege la integridad del dispositivo, sino que también evita el consumo innecesario de datos y almacenamiento.

Por otro lado, desde Meta también se impulsa el uso de herramientas complementarias como “Dispositivos vinculados”, que permite auditar sesiones abiertas y cerrar accesos no autorizados. En un ecosistema digital cada vez más expuesto, pequeños cambios en la configuración de las cuentas personales pueden marcar una diferencia concreta en la seguridad del usuario. whatsapp (2) Getty Images