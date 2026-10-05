5 de octubre de 2026 Inicio
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Un exdirectivo de Sony adelantó cuál será el videojuego que repita el fenómeno del GTA VI

Una destacada figura de la industria del entretenimiento analizó el mercado a largo plazo e indicó qué lanzamiento alcanzará un éxito de semejante magnitud.

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Un importante hombre los videojuegos adelantó el próximo juego estrella.

Un importante hombre los videojuegos adelantó el próximo juego estrella.

El fervor colectivo por la llegada de GTA VI mantiene en vilo a la comunidad gamer, perfilándolo como uno de los lanzamientos más trascendentales de la historia de los videojuegos. En medio de esta enorme expectativa en torno a las aventuras de Jason y Lucia, una importante figura de la industria se animó a mirar a largo plazo y vaticinar qué título logrará igualar semejante repercusión. Se trata de Shuhei Yoshida, antiguo presidente de PlayStation, quien analizó el panorama tecnológico a quince años vista para señalar al único heredero capaz de emular este éxito.

El legendario juego de Konami ya se puede jugar online, sin necesidad de instalarlo.
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A la hora de arriesgar una respuesta concreta sobre qué lanzamiento alcanzará un nivel de impacto similar al del actual proyecto de Rockstar, el emblemático exejecutivo no dudó en apuntar hacia la lógica secuela de la saga: GTA VII. Más allá del obvio favoritismo por la célebre desarrolladora, el especialista en consolas abrió el abanico en una reciente entrevista para The Verge y puso sus fichas en el prometedor desembarco de las compañías chinas dentro del mercado internacional.

Si bien en décadas pasadas resultaba impensado que la industria asiática dominara el consumo masivo en Occidente, el escenario cambió radicalmente tras la irrupción de tanques de la talla de Black Myth: Wukong, Genshin Impact, Where Winds Meet, Honkai: StarRail y Wuthering Waves. Según la visión del referente nipón, el salto cualitativo de estos estudios los posiciona como los rivales más capacitados para disputar la hegemonía del entretenimiento digital en el futuro próximo.

El horizonte de la industria ya anticipa desembarcos de alto calibre como Phantom Blade Zero, cuyo estreno está programado para este 28 de octubre, y el esperado anuncio de Black Myth: Zhong Kui, título que mantendrá la esencia técnica de Wukong aunque aún no confirmó su ventana de salida. Así, entre la inalcanzable vara que fijará la franquicia de Rockstar y el vertiginoso ascenso oriental, se empieza a perfilar la nueva era del gaming global.

Qué se sabe sobre el GTA 6

A pesar de que Red Dead Redemption II suele ser valorado en la industria como una de las obras cumbres de la era moderna, la llegada del GTA VI promete superar cualquier estándar previo fijado por la prestigiosa desarrolladora. La esperada entrega centrada en las andanzas de Jason y Lucia no solo duplicará la extensión del mapa visto en la quinta versión de la franquicia, sino que incorporará un impresionante sistema meteorológico en tiempo real.

Estas modificaciones climáticas irrumpirán de manera impredecible según la región donde se encuentre el usuario, alterando de forma directa las mecánicas y el manejo de los vehículos durante la partida. Piloto o conductor que intente maniobrar un avión o navegar en pleno temporal notará una dificultad infinitamente superior a la de un día soleado, obligando a adaptar las estrategias en tiempo real.

Con estas revelaciones sobre la magnitud del escenario y la influencia de la naturaleza en la jugabilidad, la nueva entrega de la saga de acción reafirma su estatus como el lanzamiento más ambicioso de todos los tiempos. La apuesta por un entorno vivo y cambiante busca coronarse como el referente definitivo del género, superando las marcas establecidas por los tanques previos de la compañía y fijando una vara altísima para el resto de las producciones globales.

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