Impacto por la filtración sobre el mapa del GTA 6: qué es lo que se supo

El mapa de GTA VI se convirtió en el más grande diseñado por Rockstar Games en toda su historia, según dio a conocer Aaron Garbut , jefe del estudio, en una entrevista con Game Informer. El escenario, denominado Leonida , duplicará en extensión al mapa de GTA 5 y contará además con un nivel de detalle nunca antes visto en la saga.

Según explicó Garbut, cada elemento del nuevo mundo fue diseñado con extremo cuidado. "Este mundo es diferente. Nos obsesiona cada detalle: los techos, los callejones, los interiores y todo lo que hay entre medias", detalló el desarrollador, remarcando que los edificios cuentan con un nivel de realismo mayor tanto en sus exteriores como interiores. "Este mundo forma un conjunto cohesionado, con una gran densidad de contenido y un nivel de elaboración artesanal en cada uno de sus rincones", agregó.

Leonida, inspirado en el estado de Florida, se divide en seis regiones diferentes, entre las que se destaca Vice City como el punto neurálgico y principal ciudad del mapa. A esto se suman otras zonas explorables como Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y el parque nacional Mount Kalaga, ampliando considerablemente las posibilidades de exploración respecto a entregas anteriores.

Además de la extensión del mapa, Rockstar confirmó un nuevo sistema de clima dinámico con tormentas tropicales y huracanes , diseñado para emular la impredecibilidad climática característica de Florida. Owen Shepherd , vicepresidente de arte e iluminación del estudio, explicó los alcances de este sistema. "Hemos rediseñado por completo nuestro sistema meteorológico para que todo sea mucho más localizado y persistente. Queríamos que el mundo se percibiera sólido y dinámico, además de alcanzar una sensación de escala como nunca antes habíamos experimentado". El juego saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Mientras los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X/S cuentan los días para el estreno de uno de los títulos más esperados de los últimos años, todavía persiste una gran incógnita en torno a la Nintendo Switch 2 . Por el momento, Rockstar no confirmó de manera oficial una versión del juego para esta plataforma híbrida, pese a que la consola ya demostró capacidad para ejecutar producciones importantes de terceros.

Consultado sobre esta posibilidad, Jérémy Hartvick, exdesarrollador de Rockstar Games que trabajó en el proyecto, se mostró poco optimista durante una charla con el canal de YouTube Kiwi Talkz. Según su visión, no tendría demasiado sentido adaptar el juego si esto implicara realizar recortes técnicos importantes para lograr que funcione correctamente en el hardware de la consola, lo que derivaría en una versión inferior respecto de las ediciones disponibles en PlayStation y Xbox.

Pese a estas declaraciones, distintos rumores sostienen que Rockstar podría estar trabajando en un port para la consola de Nintendo. El insider Nash Weedle aseguró que existiría un proyecto de este tipo dentro de los planes de la compañía, con una posible llegada durante 2027. También circularon versiones sobre un eventual lanzamiento simultáneo al de las otras plataformas, es decir, el mismo 19 de noviembre de 2026, aunque ninguna de estas informaciones fue confirmada oficialmente por el estudio.

Como alternativa adicional, Hartvick planteó la posibilidad de que GTA 6 llegue a dispositivos sin el hardware necesario a través de servicios de streaming en la nube. Esta opción permitiría ampliar el alcance del título más allá de las consolas tradicionales, aunque tampoco existe hasta el momento un anuncio oficial de Rockstar sobre una versión del juego basada en este sistema para Nintendo Switch 2.