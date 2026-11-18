Las diferencias entre las versiones Standard y Ultimate del GTA 6
En primer lugar, la edición base o Standard Edition se comercializa a un valor de u$s79,99 e incluye el acceso completo al esperado videojuego junto con dos incentivos iniciales: el Pack Vintage Vice City y un mes gratuito de suscripción a GTA+. Por el contrario, quienes busquen una experiencia ampliada desde el primer día pueden apostar por la Ultimate Edition, que tiene un precio de u$s99,99 e incorpora todo lo incluido en la versión estándar sumado al paquete denominado Ultimate Edition Upgrade.
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