A qué hora sale el GTA 6

El esperado videojuego de Rockstar llega a la PlayStation 5 y a la Xbox Series X|S este jueves después de una espera de más de una década. No será un lanzamiento global en simultáneo, por lo que en algunos países podrá jugarse antes que en otros.

En la Argentina, el juego se podrá empezar a jugar a las 0 del jueves 19, hora local, es decir, en la medianoche del miércoles al jueves. El horario rige tanto para PS5 como para Xbox Series X|S y se aplica según el huso horario de cada país.

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