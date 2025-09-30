Sorprendió a muchos: qué significa la hoja verde que figura en Google Maps

30 de septiembre de 2025 Inicio
La app de mapas más usada del mundo incorporó un ícono que llamó la atención. Muchos usuarios se preguntan qué implica esa señal en los recorridos.

La app de mapas de Google desconcertó a sus usuarios al sumar un ícono de una hoja verde.

Muchas personas con smartphone tiene descargado Google Maps, la aplicación que permite calcular trayectos en auto, transporte público, bicicleta o caminando. Es una herramienta casi indispensable, no solo por la precisión de sus mapas, sino también porque brinda estimaciones de tiempo y alternativas para llegar a destino.

Cómo evitar que nos espíen a través de los dispositivos.
El dispositivo que todos tienen en su casa y que puede espiarte: es un peligro

En los últimos meses, varios usuarios notaron una novedad: una pequeña hoja verde que aparece junto al reloj que marca la duración de un viaje. Como suele ocurrir con los cambios en las apps más populares, las dudas no tardaron en llegar. Muchos se preguntan si se trata de una nueva aplicación, función o simplemente se trata de un nuevo diseño.

google-maps-hoja-verde

Qué significa la hoja verde que aparece en Google Maps

La hoja verde indica la ruta que, dentro de las posibles, consume menos nafta o gasoil y genera una menor huella de carbono. Es decir, no siempre será la opción más rápida, pero sí la más amigable con el medio ambiente.

Por ejemplo, si dos caminos hacia el mismo destino tienen tiempos de viaje similares, uno con pendientes pronunciadas y otro más parejo, Google Maps puede marcar el segundo con la hoja verde. Aunque tarde unos minutos más, esa elección ayuda a ahorrar combustible y reducir emisiones.

google-maps-hoja-verde-

El cambio no es menor: el transporte es responsable de una parte importante de los gases de efecto invernadero. Google aseguró que cada ruta seleccionada con el ícono verde representa un pequeño aporte a la reducción del impacto climático. Puede parecer una diferencia mínima, pero multiplicada por millones de viajes diarios adquiere otra dimensión.

Para quienes quieran activar esta función, el proceso es sencillo. Una vez elegido un destino, hay que ir al menú de Configuración y seleccionar la opción Prefiero ahorrar más combustible. A partir de allí, la aplicación mostrará la ruta verde como alternativa siempre que esté disponible.

No todos los usuarios ven la hoja en su dispositivo, ya que la actualización se está desplegando por regiones y versiones. En Argentina, muchos ya comenzaron a encontrarla, mientras que otros todavía esperan que aparezca.

