Qué es el Modo IA de Google que sorprendió a todos en septiembre 2025

La plataforma lanzó un sistema potenciado con IA que responde consultas complejas en español. Integra conversación natural y análisis de imágenes.

Esta actualización ubica a Google como pionero en la integración de IA en búsquedas cotidianas.

Esta actualización ubica a Google como pionero en la integración de IA en búsquedas cotidianas.

Google dio un paso clave en la evolución de sus búsquedas al presentar de manera oficial el Modo IA en español. Esta nueva herramienta promete transformar la experiencia de los usuarios, al permitir consultas más complejas con respuestas precisas y adaptadas a cada necesidad.

El anuncio se suma a una tendencia global en la que los motores de búsqueda se apoyan cada vez más en la inteligencia artificial para mejorar la interacción con el público. Hasta ahora, la compañía había desplegado esta función en inglés, pero con su expansión a 180 países, millones de personas ya pueden acceder a una dinámica de búsqueda más fluida y natural.

El Modo IA no solo permite formular preguntas más elaboradas en formato conversacional, sino que también abre la posibilidad de integrar imágenes y obtener información en tiempo real. Esta actualización ubica a Google como pionero en la integración de IA en búsquedas cotidianas y marca un nuevo estándar de interacción digital.

Modo IA

Qué es el Modo IA

El Modo IA, también conocido como AI Mode, es una experiencia de búsqueda que reemplaza la necesidad de realizar múltiples consultas seguidas sobre un mismo tema. En su lugar, el usuario puede mantener una conversación natural con el buscador, obteniendo una respuesta unificada y acompañada de enlaces a sitios de referencia.

Una de sus características más novedosas es la incorporación de imágenes al proceso de búsqueda. De esta forma, se pueden subir fotos para complementar la consulta y recibir resultados ajustados al contexto visual.

Modo IA

La herramienta fue presentada por primera vez en el evento Google I/O, en mayo, y comenzó su despliegue en inglés para Estados Unidos. Con el paso de los meses se expandió progresivamente hasta alcanzar 180 países, y desde septiembre ya está disponible en español a nivel global.

Google invita a los usuarios a probar esta función a través de su web oficial, aunque aclara que en algunos territorios, todavía no se encuentra habilitada la experiencia completa, estando disponible únicamente los resúmenes generados por AI Overviews.

