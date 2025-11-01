1 de noviembre de 2025 Inicio
Si no sabés la contraseña, con este sencillo truco podés conectarte a una red Wifi

Los teléfonos Android y iPhone incluyen herramientas integradas que facilitan compartir la conexión a internet de manera segura, protegiendo la privacidad de los datos almacenados.

Por
Esta es una de las mejores prácticas para acceder a internet por wifi.

  • Conectarse a una red WiFi sin conocer la contraseña es útil en situaciones inesperadas, como en casas de amigos o nuevos lugares de trabajo, donde la conectividad inmediata es necesaria.
  • Una opción práctica es usar códigos QR, que permiten compartir la red desde un dispositivo conectado para que otros se enlacen automáticamente sin ingresar la clave.
  • Otra alternativa es WPS (Wi-Fi Protected Setup), que conecta el celular al router pulsando un botón y realizando un intercambio cifrado de credenciales cercano.
  • En dispositivos iOS, se puede compartir la red entre iPhones autorizados o consultar la contraseña en ajustes de WiFi de un dispositivo ya conectado, facilitando la conexión sin revelar la clave.

En muchos momentos inesperados surge la necesidad apremiante de conectar un celular a una red WiFi. Situaciones como llegar sin aviso a la casa de un amigo o incorporarse a un nuevo lugar de trabajo ilustran bien este escenario: la conexión resulta imprescindible, pero la contraseña no siempre está a mano. Esa falta de acceso inmediato puede convertirse en una molestia cuando el objetivo es consultar algo urgente o mantener la comunicación.

La dependencia de internet en el día a día amplifica el problema. Sin una red disponible, tareas simples —como enviar un mensaje importante, acceder a un archivo o completar una gestión online— se vuelven complicadas, y la productividad puede resentirse. La ausencia de la clave de la red transforma un pequeño imprevisto en un obstáculo real para quienes necesitan conectividad al instante.

wifi

Por suerte, existen métodos prácticos que permiten enlazar el teléfono a una red WiFi sin teclear la contraseña manualmente. Estas alternativas —diseñadas para facilitar la vida en contextos sociales y laborales— ofrecen soluciones rápidas y seguras para sortear la barrera de no conocer la clave en ambientes nuevos o inesperados.

Cómo podés conectarte a un Wifi sin saber la contraseña

La necesidad de conectarse a una red WiFi sin conocer la contraseña surge con frecuencia, pero la tecnología ofrece métodos prácticos y seguros para resolverla. Una de las formas más efectivas consiste en utilizar un código QR. Los sistemas operativos recientes, tanto en Android como en iOS, permiten que un dispositivo ya conectado genere un código que contiene toda la información de la red, facilitando el acceso a otros usuarios sin revelar la clave.

El procedimiento con código QR resulta muy simple: la persona que ya tiene acceso abre los ajustes de WiFi de su dispositivo y selecciona la opción para compartir la red, lo que genera un código en pantalla. El nuevo usuario solo necesita escanear ese código con la cámara del celular o una aplicación lectora, logrando la conexión de forma automática sin escribir ni ver la contraseña.

Wifi

Otra alternativa disponible, siempre que se pueda acceder físicamente al router, es el sistema WPS (Wi-Fi Protected Setup). Este método permite enlazar un dispositivo con la red pulsando un botón. El usuario debe ingresar a la configuración de WiFi del celular y activar la opción WPS, mientras que en el router se presiona el botón correspondiente.

Al activar WPS en ambos dispositivos, se produce un intercambio cifrado de credenciales durante unos segundos, estableciendo la conexión automáticamente sin necesidad de introducir la contraseña. Para que este método funcione correctamente, el celular y el router deben encontrarse cerca, ya que la comunicación entre ellos es temporal.

wifi

En los dispositivos iOS existe un sistema de intercambio de credenciales que simplifica aún más el proceso. Si un iPhone conectado intenta compartir la red con otro iPhone que tenga el Apple ID de un contacto autorizado, aparecerá una notificación que permite aceptar el acceso con un solo toque, conectando el segundo dispositivo sin exponer la clave.

Por último, en muchos casos resulta útil revisar un dispositivo ya conectado, siempre que se tenga autorización. Tanto en Android como en iOS recientes, se puede visualizar la contraseña de la red desde los ajustes de WiFi y copiarla para ingresarla manualmente en un nuevo dispositivo, evitando la necesidad de memorizar o adivinar la clave.

