25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Con este truco podés tener Wifi hasta en un viaje con el auto: se activa fácilmente

Estar desconectado genera frustración, especialmente en recorridos largos o cuando la conectividad es esencial para el entretenimiento o la productividad.

Por
Con este truco podés tener Wifi hasta en un viaje con el auto: se activa fácilmente
  • Durante los viajes en auto, la falta de internet puede afectar la productividad y el entretenimiento de los pasajeros, haciendo necesaria una conexión estable.
  • Activar el teléfono como punto de acceso WiFi permite crear una red privada en el vehículo, conectando computadoras, tabletas u otros dispositivos.
  • Configurar un nombre de red y una contraseña segura garantiza que la conexión sea estable y protegida durante todo el trayecto.
  • Alternativas como el anclaje por USB o Bluetooth ayudan a mantener la conectividad mientras se cuida la batería y se asegura el buen funcionamiento del teléfono.
Te puede interesar:

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Durante los viajes en automóvil, la falta de conexión a internet puede convertirse en un inconveniente significativo, afectando tanto la productividad como el entretenimiento de los pasajeros. La imposibilidad de acceder a redes digitales mientras se transita genera incomodidad, especialmente en trayectos largos o cuando es necesario trabajar, estudiar o mantenerse informado en tiempo real. Contar con conectividad constante dentro del vehículo se vuelve, entonces, una necesidad práctica y funcional.

Una solución efectiva consiste en convertir el teléfono móvil en un punto de acceso WiFi dentro del auto. Este procedimiento transforma el smartphone en un router personal que utiliza los datos móviles para crear una red inalámbrica privada, a la que pueden conectarse otros dispositivos como tabletas, computadoras portátiles o reproductores multimedia. De esta manera, se evita depender de redes públicas, cuya disponibilidad o velocidad puede ser limitada o inestable durante el trayecto.

wifi cel

Al activar esta función de hotspot o punto de acceso, el auto se convierte en un espacio con conectividad estable y constante. Esto permite que los ocupantes puedan navegar por internet, trabajar de manera remota, participar en videollamadas o disfrutar de contenido digital sin interrupciones. La transformación del vehículo en un centro de conexión móvil ofrece una solución práctica que asegura autonomía, comodidad y eficiencia en cada viaje.

De qué forma podés compartir Wifi con tu celular

En los viajes en automóvil, la opción de transformar un teléfono móvil en un punto de acceso WiFi, conocida como hotspot o anclaje a red, se vuelve una herramienta esencial para mantener la conectividad. Esta función permite aprovechar los datos móviles del dispositivo, ya sea 4G o 5G, para crear una red inalámbrica dentro del vehículo, a la que pueden conectarse otros aparatos como computadoras portátiles, tabletas u otros teléfonos. De esta manera, el auto se convierte en un espacio con internet estable, evitando depender de redes públicas o de la disponibilidad de WiFi en la ruta.

El procedimiento para activar el hotspot varía según el sistema operativo del teléfono, Android o iOS, aunque los pasos básicos son similares. En ambos casos, se debe acceder al menú de Configuración o Ajustes y buscar opciones como “Punto de Acceso Personal”, “Anclaje a Red” o “Zona WiFi”. Identificar correctamente este apartado resulta crucial para iniciar la creación de la red dentro del vehículo.

WIFI

Una vez dentro del menú, el primer paso consiste en establecer un nombre de red (SSID) y definir una contraseña segura. Aunque algunos dispositivos permiten activar la función sin clave, no resulta recomendable, ya que cualquier persona cercana podría conectarse y consumir datos. Configurar una contraseña sólida garantiza la seguridad de la conexión y protege los equipos conectados dentro del auto.

Tras configurar estos parámetros, solo resta activar el interruptor que habilita el punto de acceso WiFi. En ese momento, el teléfono comienza a emitir la señal inalámbrica, transformando el vehículo en un espacio con internet constante. Es importante recordar que esta función utiliza los datos del plan contratado, por lo que conviene controlar el consumo, especialmente al reproducir videos o descargar archivos pesados durante el viaje.

Para que otros dispositivos accedan a la red creada, el procedimiento es similar al de cualquier conexión WiFi. Desde el menú de configuración del equipo secundario, se debe localizar el nombre de la red definida en el teléfono e ingresar la contraseña correspondiente. Una vez realizado este paso, el dispositivo podrá conectarse a internet a través del hotspot del teléfono dentro del auto.

CELULAR WIFI

Además de la conexión por WiFi, muchos dispositivos ofrecen alternativas como el anclaje mediante USB o Bluetooth. La conexión por USB proporciona mayor estabilidad y velocidad, además de cargar el teléfono mientras se utiliza, lo que resulta útil en viajes largos. El anclaje por Bluetooth, aunque más lento, consume menos energía, siendo adecuado para tareas simples o mantener una conexión básica durante el trayecto.

Finalmente, es recomendable considerar el impacto del hotspot en la batería y la temperatura del teléfono. Al cumplir simultáneamente las funciones de mantener la conexión de datos y emitir la red WiFi, el dispositivo puede calentarse y agotarse más rápido. Para asegurar una conexión estable y prolongada en el vehículo, conviene mantener el teléfono conectado a un cargador o batería externa durante su uso.

Noticias relacionadas

Detectar intrusos en tu WiFi ayuda a mejorar la velocidad y estabilidad de la conexión.

Adiós a los intrusos: cómo sacar a una persona que se conectó a tu red de WiFi

asi podes conectar tu celular al wifi en segundos aunque no tengas la contrasena

Así podés conectar tu celular al Wifi en segundos aunque no tengas la contraseña

Sus materiales resistentes le permiten soportar temperaturas de hasta 290 grados. 

¿Adiós a los bomberos? El robot con forma de perro que apaga incendios

Android desarrolló nuevas funciones que permiten gestionar las aplicaciones de manera más eficiente.

Así se instala y desinstala aplicaciones del celular para no tener problemas de seguridad

este es el truco definitivo para que tu wifi ya no ande lento

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Su tamaño, de más de tres metros de ancho, la convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia visual inmersiva.

Así es la pantalla de 126 pulgadas con 4K para tener un cine en tu casa

Rating Cero

Todos los detalles de los shows de Tini.

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

La serie recrea los brutales asesinatos que aterrorizaron a la región de la Toscana.
play

Netflix estrenó El monstruo de Florencia y rápidamente llegó a lo más visto: cuál es la historia

A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.

Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

Si te fascinaron Ed Gein, The Serpent, Mindhunter o True Detective, esta serie es una opción imperdible: una combinación de investigación, tensión y dramatización que mantendrá a los espectadores al borde del asiento.
play

Esta serie de true crime sigue con la tendencia de asesinos en serie, se estrenó en Netflix y rápidamente llegó a lo más visto

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

últimas noticias

Todos los detalles de los shows de Tini.

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Hace 6 minutos
La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Una amiga de Lourdes calificó a García Gómez de "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz"

Hace 11 minutos
play

Se realizó la campaña contra el cáncer de mama en C5N

Hace 33 minutos
Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

Hace 48 minutos
 Sus videos virales muestran desde cómo identificar una buena tira de asado hasta qué errores evitar al pedir carne.

Cómo podés elegir los mejores cortes para hacer un asado y no gastar de más

Hace 58 minutos