De qué forma podés cambiar la contraseña del Wifi en pocos pasos

Cambiar la contraseña de tu red WiFi doméstica es una de las medidas más simples y efectivas para mejorar la seguridad y evitar que se conecten usuarios no autorizados. Al modificar la clave, podés evitar que otros saturen tu conexión o accedan sin permiso a tus dispositivos.

Cómo cambiar la contraseña de tu red WiFi doméstica.

Cómo cambiar la contraseña de tu red WiFi doméstica.

  • Un método muy simple para cambiar la contraseña de Wifi en tu casa.
  • Buscar una clave o contraseña que sea difícil de descifrar para evitar que se conecten usuarios no autorizados.
  • Cuatro pasos básicos para hacerlo de forma rápida y fácil.
  • Además, algunos consejos adicionales para reforzar tu red.
Aunque el proceso de cambiar la contraseña de WiFi puede variar según proveedor o modelo de router, los pasos básicos son similares. Primero acceder al panel de configuración del router o usar la app de la operadora, luego localizar el apartado de red inalámbrica (WiFi) y, finalmente, asignar una nueva clave robusta. A continuación, te explicamos cómo hacerlo, tanto desde móviles como desde la web.

Cómo cambiar la contraseña del Wifi en simples pasos

Paso 1: conectate al router o app de tu operador

En primer lugar, conectate a tu red WiFi o usá un cable Ethernet. Luego, abrí el navegador y escribí la dirección IP del router o ingresá a la aplicación oficial de tu proveedor. Por ejemplo, en la operadora Personal, desde la app «Mi Personal Flow» podés entrar en “Administrar mi red WiFi” para cambiar clave y nombre.

Paso 2: ubicá el apartado de WiFi / Red inalámbrica

Dentro del panel de administración, buscá secciones como “Configuración inalámbrica”, “WiFi”, “Seguridad de red” o similar. Allí vas a ver el nombre de la red (SSID) y la contraseña actual. Si el sistema lo permite, también podés cambiar el nombre visible de la red.

Paso 3: asigná una nueva contraseña segura

Elegí una clave larga, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Evitá palabras fáciles como “12345678” o “password”. Una contraseña robusta dificulta el acceso no autorizado y protege tu red.

Una vez ingresada la nueva clave, hacé clic en “Guardar”, “Aplicar” o equivalente. El router podría reiniciarse y todos los dispositivos conectados se desconectarán momentáneamente.

Paso 4: reconectá tus dispositivos

Tras el cambio de contraseña, cada equipo que haya estado conectado deberá ingresar nuevamente la clave. Esto asegura que solo ingresen aquellos dispositivos autorizados y elimina conexiones previas no deseadas.

Consejos adicionales para reforzar tu red

  • Cambiá también el nombre de usuario y clave de acceso del router si aún usa los valores por defecto (“admin/admin” u “1234”).
  • Revisá los dispositivos conectados y eliminá los que no reconozcas.
  • Activá la encriptación WPA2 o WPA3 en la red inalámbrica, que brinda mayor seguridad que WEP.
  • Actualizá el firmware del router para asegurarte de tener los parches de seguridad más recientes.
  • Cambiar la contraseña de tu WiFi lleva solo unos minutos, pero puede marcar una gran diferencia en la velocidad, seguridad y privacidad de tu conexión. Mantené el control de tu red y navegá con tranquilidad.
