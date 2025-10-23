De qué forma podés cambiar la contraseña del Wifi en pocos pasos Cambiar la contraseña de tu red WiFi doméstica es una de las medidas más simples y efectivas para mejorar la seguridad y evitar que se conecten usuarios no autorizados. Al modificar la clave, podés evitar que otros saturen tu conexión o accedan sin permiso a tus dispositivos. Por







Cambiar la contraseña de tu red WiFi doméstica es una de las medidas más simples y efectivas para mejorar la seguridad y evitar que se conecten usuarios no autorizados. Al modificar la clave, podés evitar que otros saturen tu conexión o accedan sin permiso a tus dispositivos.

Aunque el proceso de cambiar la contraseña de WiFi puede variar según proveedor o modelo de router, los pasos básicos son similares. Primero acceder al panel de configuración del router o usar la app de la operadora, luego localizar el apartado de red inalámbrica (WiFi) y, finalmente, asignar una nueva clave robusta. A continuación, te explicamos cómo hacerlo, tanto desde móviles como desde la web.

Cómo cambiar la contraseña del Wifi en simples pasos Paso 1: conectate al router o app de tu operador En primer lugar, conectate a tu red WiFi o usá un cable Ethernet. Luego, abrí el navegador y escribí la dirección IP del router o ingresá a la aplicación oficial de tu proveedor. Por ejemplo, en la operadora Personal, desde la app «Mi Personal Flow» podés entrar en “Administrar mi red WiFi” para cambiar clave y nombre.

Paso 2: ubicá el apartado de WiFi / Red inalámbrica Dentro del panel de administración, buscá secciones como “Configuración inalámbrica”, “WiFi”, “Seguridad de red” o similar. Allí vas a ver el nombre de la red (SSID) y la contraseña actual. Si el sistema lo permite, también podés cambiar el nombre visible de la red.