Se viene la presentación de un celular de tres pantallas: todo lo que hay que saber

Un nuevo dispositivo plegable con triple panel avanza hacia su debut oficial con detalles técnicos filtrados y una fecha que ya circula en la industria.

Con el calendario avanzando hacia su fin, la industria tecnológica prepara uno de sus últimos anuncios del año: un dispositivo plegable con triple panel que promete marcar un nuevo capítulo en el segmento de los formatos experimentales. El celular fue visto recientemente en un encuentro privado en Asia, donde se exhibieron únicamente imágenes del prototipo, sin posibilidad de manipulación por parte de los asistentes.

Esa presentación restringida reforzó el misterio en torno al diseño y las funciones, pero también confirmó que el producto está próximo a ser revelado. En aquel evento se compartieron apenas unos segundos de material audiovisual donde se aprecia al modelo en funcionamiento, plegándose sobre dos bisagras para convertirse en un formato compacto . Las imágenes también dejaron ver un pequeño display adicional en la parte trasera, destinado a visualizar notificaciones rápidas sin necesidad de desplegar el teléfono completo.

Diversas filtraciones comenzaron a vincular las características del modelo con el Galaxy Z Trifold , el plegable en desarrollo dentro de la división móvil de Samsung , aunque sin protagonismo oficial por el momento. Los datos difundidos adelantan un dispositivo robusto y orientado al segmento premium, con especificaciones que no suelen verse en otros equipos del mercado.

El diseño retoma la idea de un equipo compuesto por dos bisagras y tres paneles , un formato que permite expandir la superficie de visualización hasta convertirse en una especie de tablet compacta. A pesar de su estructura más compleja, el peso rondaría los 298 gramos , cifra similar a la de otros plegables voluminosos ya disponibles.

Las imágenes difundidas también muestran un display trasero adicional , pensado para consultar notificaciones o acceder a funciones rápidas sin necesidad de desplegar todo el dispositivo. Este recurso busca optimizar el uso cotidiano y prolongar la autonomía del equipo.

Entre las especificaciones filtradas por el analista Evan Blass figuran una pantalla externa de 6,5 pulgadas con alto nivel de brillo, un panel interno de 10 pulgadas, una cámara principal de 200 megapíxeles, una batería de 5.437mAh y un grosor de 12,1 milímetros cuando el equipo está plegado. Se estima un precio cercano a los 3.000 dólares.

Cuándo se presentará el celular de 3 pantallas

La fecha que circula con más fuerza dentro de la industria es el 5 de diciembre, día en el que se espera que se muestren el diseño definitivo y la hoja completa de especificaciones. Aunque todavía falta la confirmación formal, todo indica que el anuncio se llevará a cabo en ese momento, perfilándose como uno de los últimos eventos tecnológicos relevantes del 2025.

Samsung 3 pantallas El lanzamiento del 5 de diciembre incluiría la presentación del video completo del prototipo en acción. Samsung

Un video difundido por una fuente surcoreana mostró al dispositivo en funcionamiento, reforzando la idea de que el lanzamiento es inminente y que los detalles finales ya están prácticamente cerrados. Con esta presentación, el modelo ingresaría en el grupo de equipos más innovadores del año, consolidando el avance de los formatos plegables de nueva generación.