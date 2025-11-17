Brutal temporal en Mar del Plata: caída de árboles, postes y barrios enteros sin luz Durante el fin de semana, la ciudad sufrió fuertes lluvias y vientos de hasta 70 kilómetros por hora, que causaron inconvenientes en varios puntos. Por







El temporal causó desastres en Mar del Plata. C5N

Mar del Plata sufrió un violento temporal el fin de semana, con lluvias durante la noche del sábado, seguidas de fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora, cuyo pronóstico había llevado al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alerta amarilla. En el barrio Parque Las Dalias, en el norte de la ciudad, se reportaron varios postes y árboles caídos, que dejaron manzanas enteras sin luz.

"Hace ya dos días no hay electricidad por la caída de los árboles de gran porte que claramente llevaron a su paso todos los cables, por ende, también la caída de los postes de luz de este barrio. Hay más de diez personas trabajando, gente de la empresa de energía eléctrica y del municipio, intentando regular toda esta situación", relató el lunes la cronista de C5N Jimena Paternoster.

Luego de una madrugada de domingo con lluvias y una mañana y tarde con fuertes vientos, desde Defensa Civil confirmaron que hubo más 50 denuncias a la línea 103, mayormente por incidentes vinculados a caída de árboles y postes de distintos servicios.

En Las Dalias, la periodista describió el trabajo del personal municipal cortando "este eucalipto que claramente atravesó la calle". "Ayer a la tres de la tarde se cayó y esta gente quedó encerrada, con mi sobrino la pudimos sacar por arriba. Estaban todos los cables con electricidad, hasta que vino Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) que tardó bastante, pero bueno, fue en todo Mar del Plata. Estamos tratando de ayudar en todo lo que se pueda. Agua y cloaca tenemos", contó una vecina.

Embed "Me quedé desde ayer atrapada, saqué a mi nieto y mi hija gracias a los vecinos. Y gracias que no se cayó el árbol arriba nuestro porque estábamos dentro de la casa. Hoy estoy más tranquila, pero pasé la noche en vela porque no estoy en condición de que se caiga otro árbol más. Es algo de la naturaleza y no podemos echarle la culpa a nadie ni nada. El estruendo fue muy grande", explicó otra.

La mujer añadió que "se me rompieron los los paredones, el portón que es lo más necesario y la casa se salvó". "Se cayó el poste de Movistar, pero no tengo cómo avisarles para que vengan a arreglar, porque estamos todos sin luz. Estoy sin luz, sin agua, sin nada. La empresa ya está trabajando, la Municipalidad, Defensa Civil y bueno, todos los vecinos que ayudaron, gracias", manifestó. "La sacamos barata, porque fue solamente daños materiales, nadie se lastimó. Yo nomás me lastimé un poco porque fui a sacar unos ladrillos porque me habían caído, pero no sé nada grave", contó otra vecina.