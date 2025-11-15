15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El truco para que Gemini, la IA de Google, no lea tus mensajes de WhatsApp

La IA se integró aún más al sistema operativo Android, lo que le permite acceder a los chats para estudiar el comportamiento de los usuarios y optimizar sus respuestas. Sin embargo, hay maneras de proteger tu privacidad.

Por
Este truco te permite aumentar la seguridad de tu WhatsApp.

Este truco te permite aumentar la seguridad de tu WhatsApp.

  • Gemini, la IA de Google, se integró aún más al sistema operativo de los teléfonos Android.
  • Ahora también tiene acceso a aplicaciones externas, lo que incluye los mensajes de WhatsApp.
  • Esto generó críticas por la falta de transparencia y posibles invasiones a la privacidad.
  • Para evitarlo, se puede desinstalar Gemini o limitar su acceso desde "Actividad de Gemini Apps".

Google generó polémica a mediados de año cuando los usuarios de Android empezaron a notar que Gemini, su inteligencia artificial generativa, se había integrado más a fondo con el sistema operativo operativo de sus teléfonos sin pedir autorización. Esto incluye, entre otras cosas, el acceso a WhatsApp.

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.
Te puede interesar:

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

Gemini ya accedía a servicios propios como Gmail y Drive, pero ahora puede hacer lo mismo con aplicaciones externas. Si bien Google se apresuró a aclarar que esto no implica que pueda leer los mensajes, la medida generó preocupación entre los especialistas, en particular por la falta de transparencia con la que se implementó.

El objetivo de Google es competir con otros asistentes de IA como Copilot y ChatGPT. La empresa argumentó que los datos de los usuarios se utilizarían para estudiar sus hábitos y ofrecer respuestas inteligentes optimizadas, pero se plantearon serias dudas respecto a la privacidad.

Gemini

Este nuevo nivel de integración se activó por defecto y fue notificado a los usuarios a través de un mail, pero la Google no aclaró en qué consistía exactamente ni dio instrucciones claras para revertirlo. Sin embargo, existe un truco para que Gemini no lea tus mensajes de WhatsApp.

Cómo evitar que Gemini lea tus mensajes de WhatsApp

Existen dos métodos distintos para evitar que Gemini lea tus mensajes de WhatsApp.

  1. Desinstalar Gemini: es la manera más efectiva pero, en muchos teléfonos Android, la app viene preinstalada y no se puede borrar con facilidad, ya que se requieren herramientas avanzadas como el acceso a comandos ADB.
  2. Desactivar Gemini Apps: dentro de los ajustes de la cuenta Google, hay que ingresar a la opción "Actividad de Gemini Apps" y desactivarla. Se pueden desmarcar apps específicas o desactivarla por completo. Esto reduce el almacenamiento de información a 72 horas, pero no garantiza que no lea los mensajes.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una opción para tener en cuenta.

Como podés conectar tu iPhone a una red de Wifi sin tener la contraseña

El lugar de colocación y la intervención en la señal de múltiples electrodomésticos pueden ser la mayor causa de los malos funcionamientos, por lo que puede ser resuelto con algunos cambios.

Alejá el router: este electrodoméstico es el que hace que el Wifi te funcione más lento

Google promete una versión más rápida, precisa e integrada en sus productos.

Se supo cuándo Google lanzará Gemini 3: qué hay que saber

Google Maps suma funciones que optimizan la conducción en tiempo real.

El truco para que Gemini te dé consejos por voz mientras manejás

Consejo tecnológico.

Por qué debés desactivar el Wifi de tu celular cuando salís de tu casa para cuidar tus cuentas bancarias

Gemini 2.0 suma herramientas para trabajar y aprender más rápido.

Los mejores trucos para aprovechar al máximo a Gemini, la inteligencia artificial de Google

Rating Cero

La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.
play

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

La China Suárez dio a entender por qué tiene pocos amigos. 

¿Una indirecta para Lali? La China Suárez contó por qué se alejó de varios amigos: "No me gustan los tibios"

Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha. 

Esta película de Marvel fue filmada totalmente en blanco y negro y ahora tendrá su secuela: cuál es

Las mediáticas siguen en conflicto.

La China Suárez apuntó sutilmente contra Wanda Nara: "Estoy con ganas de vengarme"

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

últimas noticias

El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental. 

5 ejercicios físicos sencillos que son excelentes para hacer a la mañana: lo pueden hacer mayores de 50 años

Hace 12 minutos
La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

Hace 21 minutos
play
La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

Hace 27 minutos
Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 29 minutos
Este truco te permite aumentar la seguridad de tu WhatsApp.

El truco para que Gemini, la IA de Google, no lea tus mensajes de WhatsApp

Hace 34 minutos