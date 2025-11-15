El truco para que Gemini, la IA de Google, no lea tus mensajes de WhatsApp La IA se integró aún más al sistema operativo Android, lo que le permite acceder a los chats para estudiar el comportamiento de los usuarios y optimizar sus respuestas. Sin embargo, hay maneras de proteger tu privacidad. Por







Este truco te permite aumentar la seguridad de tu WhatsApp.

Gemini, la IA de Google, se integró aún más al sistema operativo de los teléfonos Android.

Ahora también tiene acceso a aplicaciones externas, lo que incluye los mensajes de WhatsApp.

Esto generó críticas por la falta de transparencia y posibles invasiones a la privacidad.

Para evitarlo, se puede desinstalar Gemini o limitar su acceso desde "Actividad de Gemini Apps". Google generó polémica a mediados de año cuando los usuarios de Android empezaron a notar que Gemini, su inteligencia artificial generativa, se había integrado más a fondo con el sistema operativo operativo de sus teléfonos sin pedir autorización. Esto incluye, entre otras cosas, el acceso a WhatsApp.

Gemini ya accedía a servicios propios como Gmail y Drive, pero ahora puede hacer lo mismo con aplicaciones externas. Si bien Google se apresuró a aclarar que esto no implica que pueda leer los mensajes, la medida generó preocupación entre los especialistas, en particular por la falta de transparencia con la que se implementó.

El objetivo de Google es competir con otros asistentes de IA como Copilot y ChatGPT. La empresa argumentó que los datos de los usuarios se utilizarían para estudiar sus hábitos y ofrecer respuestas inteligentes optimizadas, pero se plantearon serias dudas respecto a la privacidad.

Gemini Gemini Este nuevo nivel de integración se activó por defecto y fue notificado a los usuarios a través de un mail, pero la Google no aclaró en qué consistía exactamente ni dio instrucciones claras para revertirlo. Sin embargo, existe un truco para que Gemini no lea tus mensajes de WhatsApp.

Cómo evitar que Gemini lea tus mensajes de WhatsApp Existen dos métodos distintos para evitar que Gemini lea tus mensajes de WhatsApp.

Desinstalar Gemini: es la manera más efectiva pero, en muchos teléfonos Android, la app viene preinstalada y no se puede borrar con facilidad, ya que se requieren herramientas avanzadas como el acceso a comandos ADB. Desactivar Gemini Apps: dentro de los ajustes de la cuenta Google, hay que ingresar a la opción "Actividad de Gemini Apps" y desactivarla. Se pueden desmarcar apps específicas o desactivarla por completo. Esto reduce el almacenamiento de información a 72 horas, pero no garantiza que no lea los mensajes.