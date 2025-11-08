8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a perder el tiempo: cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde el celular sin esperar al servicio técnico

Tener una clave segura para la red del hogar ayuda a garantizar su privacidad y evitar posibles filtraciones. Cómo hacerlo paso a paso dependiendo de la empresa proveedora de internet.

Por
Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.

Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.

FREEPIK
  • Las empresas de internet suelen configurar los routers Wi-Fi con una contraseña predeterminada.
  • Cambiarla por otra personalizada ayuda a proteger la privacidad y evitar intrusiones.
  • Puede hacerse desde cualquier celular o dispositivo conectado a la red, simplemente con el número de IP.
  • Además, las principales empresas de internet brindan la posibilidad de hacerlo a través de sus apps o portales.

Cuando contratamos un servicio de Wi-Fi, los técnicos que instalan el router suelen configurar la red con una contraseña predeterminada. Generalmente se trata de un código complicado y difícil de recordar que anotamos en un papel y pegamos en la heladera, pero cambiarla es mucho más fácil de lo que parece.

por que apagar el wifi del celular antes de ir a dormir es una practica que todos deberiamos hacer
Te puede interesar:

Por qué apagar el Wifi del celular antes de ir a dormir es una práctica que todos deberíamos hacer

Tener una contraseña personalizada para el Wi-Fi no solo es más cómodo a la hora de conectar nuevos dispositivos o recibir visitas, sino que también resulta clave para garantizar la privacidad de nuestra conexión. Una clave segura evita la filtración de datos y protege el acceso al panel de administración.

Cambiar la contraseña es muy fácil y podemos hacerlo directamente desde nuestro celular, sin necesidad de llamar al servicio técnico de la empresa de internet. En apenas unos minutos, podés cuidarte de posibles intrusiones y seguir navegando tranquilamente en todos tus dispositivos.

router-wifi_98

Cómo cambiar la contraseña del router Wi-Fi

Para cambiar la contraseña del router Wi-Fi desde tu celular tenés que seguir los siguientes pasos:

  1. Abrí el navegador web mientras estás conectado a la red (puede ser desde el celular u otro dispositivo) y, en la barra de búsqueda, ingresá la dirección IP del router. Por defecto, suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1.
  2. Se desplegará un menú automático donde deberás ingresar el nombre de usuario y la contraseña actual, que en ambos casos suelen ser "admin" por defecto.
  3. Seleccioná la opción "Herramientas" y luego "Contraseña".
  4. Ingresá los datos antiguos, elegí la nueva contraseña y hacé clic en "Guardar".

Además, las principales compañías de internet que operan en Argentina brindan la opción de cambiar la contraseña del router desde su app o portal de clientes:

  • Claro: desde el portal Mi Claro, ingresá a "Configurar mi Wi-Fi" y luego "Modificar".
  • Movistar: usá el canal de autogestión online o la app Mi Movistar y seleccioná la opción "Gestiona tu red de Internet".
  • Fibertel: ingresá al panel de clientes y hacé clic en "Cambiar contraseña Wi-Fi".
  • Telecentro: accedé a la Sucursal virtual, seleccioná "Consulta técnica" y luego "Configura tu red Wi-Fi".

Noticias relacionadas

En esta edición del encuentro más grande de videojuegos del país asistieron más de 30 mil personas.

Qué es la Expo EVA, el evento que reúne a desarrolladores y gamers de todo el país: exponentes y actividades

Cubrir la cámara reduce el riesgo de espionaje a través de virus o programas espía.

Por qué hay que tapar la cámara del celular con una cinta, según un experto

Huang, que posee cerca del 3% de las acciones de Nvidia.

Comenzó lavando platos y se convirtió en uno de las 10 personas más millonarias del mundo

 El truco para mejorar la conexión de WiFi a tu computadora

Con este truco podés mejorar la velocidad de tu Wifi cuando estás consumiendo muchos datos de internet

Grand Theft Auto VI volvió a ser pospuesto por la compañía de gaming﻿.
play

Se pospuso el lanzamiento del Grand Theft Auto VI por segunda vez: cuándo se estrena

WeWard, la app creadora del proyecto, busca incentivar la actividad física mediante recompensas por caminar.

Así de terrible se verán las personas en 2050 por el uso de los smartphones

Rating Cero

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística.
play

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

2025 ha sido un año algo extraño para el Universo Cinematográfico de Marvel: aunque ha recibido elogios por Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ninguna ha logrado brillar a lo grande en taquilla.

Marvel tiene al menos dos estrenos para hacer en Disney+ antes que termine el 2025: ¿cuáles son?

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix?.
play

¿Qué tan clásico es? Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web.
play

Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

últimas noticias

Balnearios, playas y más propuestas: ¿cuál es el destino de Uruguay que es cada vez más recomendado para visitar?

Balnearios, playas y más propuestas: cuál es el destino de Uruguay que es cada vez más recomendado para visitar

Hace 4 minutos
Por qué apagar el Wifi del celular antes de ir a dormir es una práctica que todos deberíamos hacer

Por qué apagar el Wifi del celular antes de ir a dormir es una práctica que todos deberíamos hacer

Hace 16 minutos
Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: Dios, familia y Patria

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: "Dios, familia y Patria"

Hace 19 minutos
Lula Da Silva se solidarizó con las familias de las víctimas del temporal.

Lula envía ayuda humanitaria y un equipo interministerial para reconstruir las ciudad afectadas

Hace 21 minutos
Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.

Adiós a perder el tiempo: cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde el celular sin esperar al servicio técnico

Hace 27 minutos