Adiós a perder el tiempo: cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde el celular sin esperar al servicio técnico

Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.
FREEPIK
Las empresas de internet suelen configurar los routers Wi-Fi con una contraseña predeterminada.
Cambiarla por otra personalizada ayuda a proteger la privacidad y evitar intrusiones.
Puede hacerse desde cualquier celular o dispositivo conectado a la red, simplemente con el número de IP.
Además, las principales empresas de internet brindan la posibilidad de hacerlo a través de sus apps o portales.
Cuando contratamos un servicio de Wi-Fi, los técnicos que instalan el router suelen configurar la red con una contraseña predeterminada. Generalmente se trata de un código complicado y difícil de recordar que anotamos en un papel y pegamos en la heladera, pero cambiarla es mucho más fácil de lo que parece.
Tener una contraseña personalizada para el Wi-Fi no solo es más cómodo a la hora de conectar nuevos dispositivos o recibir visitas, sino que también resulta clave para garantizar la privacidad de nuestra conexión. Una clave segura evita la filtración de datos y protege el acceso al panel de administración.
Cambiar la contraseña es muy fácil y podemos hacerlo directamente desde nuestro celular, sin necesidad de llamar al servicio técnico de la empresa de internet. En apenas unos minutos, podés cuidarte de posibles intrusiones y seguir navegando tranquilamente en todos tus dispositivos.
Cómo cambiar la contraseña del router Wi-Fi
Para cambiar la contraseña del router Wi-Fi desde tu celular tenés que seguir los siguientes pasos:
Abrí el navegador web mientras estás conectado a la red (puede ser desde el celular u otro dispositivo) y, en la barra de búsqueda, ingresá la dirección IP del router. Por defecto, suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1.
Se desplegará un menú automático donde deberás ingresar el nombre de usuario y la contraseña actual, que en ambos casos suelen ser "admin" por defecto.
Seleccioná la opción "Herramientas" y luego "Contraseña".
Ingresá los datos antiguos, elegí la nueva contraseña y hacé clic en "Guardar".
Además, las principales compañías de internet que operan en Argentina brindan la opción de cambiar la contraseña del router desde su app o portal de clientes:
Claro: desde el portal Mi Claro, ingresá a "Configurar mi Wi-Fi" y luego "Modificar".
Movistar: usá el canal de autogestión online o la app Mi Movistar y seleccioná la opción "Gestiona tu red de Internet".
Fibertel: ingresá al panel de clientes y hacé clic en "Cambiar contraseña Wi-Fi".
Telecentro: accedé a la Sucursal virtual, seleccioná "Consulta técnica" y luego "Configura tu red Wi-Fi".