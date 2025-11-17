IR A
Misterio y giros inesperados: la imperdible miniserie de Netflix que es una locura

Creada por uno de los responsables de Homeland, esta producción de la plataforma de streamng combina drama psicológico y thriller con un ritmo que te atrapa a seguir mirando.

La miniserie cuenta con ocho capítulos y ya está disponible en Netflix.

La miniserie cuenta con ocho capítulos y ya está disponible en Netflix.

Netflix

Netflix, al igual que muchas plataformas de streaming, continúan apostando por incorporar historias de suspenso a su catálogo. El pasado 13 de noviembre, se estrenó una miniserie que ya se ubica entre las más vistas en varios países, incluyendo Argentina.

Desde su llegada al catálogo, esta serie se transformó en una de las propuestas más elegidas por los usuarios.
"La bestia en mí" es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. Su formato de miniserie de ocho episodios la hace una propuesta atractiva, perfecto para un maratón de fin de semana. La trama resulta tan atrapante que tuvo un rápido ascenso en las listas de popularidad de la plataforma.

Fue creada por Howard Gordon, conocido por Homeland y Expediente X, junto con Gabe Rotter; entre los productores ejecutivos figuran nombres destacados como la actriz Jodie Foster y Conan O’Brien. La serie fue elogiada por su estilo visual que, según algunos críticos, tiene claros guiños al cine de Alfred Hitchcock.

Tras su lanzamiento, "La bestia en mí" se posicionó rápidamente en el Top 10 de series más vistas de Netflix en Argentina, España y Estados Unidos, entre otros países. Esta miniserie se adentra en un tenso juego de gato y ratón con un fuerte componente psicológico.

Netflix: sinopsis de La bestia en mí

La bestia en mi

La historia se centra en Aggie Wiggs, una escritora de éxito que se encuentra en un profundo duelo y crisis creativa tras la trágica muerte de su hijo. Aislada y atormentada por la culpa, su vida da un giro cuando un nuevo vecino se muda a la casa de al lado: Nile Jarvis, un misterioso y poderoso magnate inmobiliario.

Pronto, Aggie descubre que Nile fue el principal sospechoso de la desaparición de su esposa, un caso mediático que nunca se resolvió. Atraída por el misterio y la oscuridad que irradia Jarvis, se obsesiona con él y con la idea de descubrir la verdad, llegando a aceptar la propuesta de escribir su biografía. Su investigación se convierte en una peligrosa espiral donde la línea entre la realidad y la imaginación se difumina.

La miniserie explora temas como el dolor, la obsesión, la curiosidad mórbida por el mal y la manipulación, en un tenso vínculo donde Aggie se enfrenta no solo a los secretos de su vecino, sino también a sus propios demonios internos.

Tráiler de La bestia en mí

Embed

Reparto de La bestia en mí

  • Claire Danes como Aggie Wiggs
  • Matthew Rhys como Nile Jarvis
  • Brittany Snow como Nina Jarvis
  • Natalie Morales como Shelley
  • David Lyons como Brian Abbot
  • Jonathan Banks como Martin Jarvis.
  • Tim Guinee como Wrecking Ball.
  • Deirdre O'Connell como Carol McGiddish.
