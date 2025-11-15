15 de noviembre de 2025 Inicio
¿Sabías la cantidad de electricidad que consume una consulta de ChatGPT? Supera por mucho a una en Google

Con la gran expansión de la IA y los chatbots, muchas personas empezaron a cuestionar su impacto en el medio ambiente. Especialistas pusieron las cifras en contexto para medir cuánta energía gasta en verdad.

ChatGPT gasta más energía que Google.

  • La expansión y uso masivo de la IA aumentó la preocupación por su impacto ambiental.
  • Una consulta en ChatGPT consume 3 vatios-hora (Wh).
  • Esto implica que gasta 10 veces más energía que una búsqueda en Google.
  • Sin embargo, expertos señalan que es una cantidad ínfima: equivale a 0,2% del consumo diario per cápita en el Reino Unido.

En los últimos años, la inteligencia artificial experimentó un crecimiento acelerado: no solo funciona mejor, sino que también está más disponible. Actualmente, cualquier persona con acceso a internet puede hacer una consulta en ChatGPT, lo que despertó preocupación respecto al impacto ambiental de esta tecnología.

Los modelos de IA generativa requieren una enorme capacidad de procesamiento. Esto implica la construcción de centros de datos que consumen agua y energía y, además, también liberan carbono a la atmósfera. Cada vez son más los expertos que buscan construir una IA sostenible y amigable con el ambiente.

Una de las tendencias que se estudia es la llamada Edge IA, es decir, llevar la inteligencia artificial al propio dispositivo para que el modelo se ejecute localmente, con menos dependencia del almacenamiento en la nube. Pero, ¿cuánto impacta realmente nuestro uso de ChatGPT en la vida cotidiana?

ChatGPT, IA, celular, mensajes

Cuánta energía consume una consulta en ChatGPT

En promedio, una consulta en ChatGPT consume casi 10 veces más energía que una búsqueda en Google. Sin embargo, la científica de datos Hannah Ritchie, investigadora de la Universidad de Oxford y autora del newsletter Sostenibilidad en cifras, señala que es importante poner este número en perspectiva.

Una pregunta en ChatGPT consume 3 vatio-hora (Wh), mientras que el consumo medio de electricidad de una persona que vive en el Reino Unido es de 12.000 Wh al día. Esto significa que cada consulta representa apenas el 0,2% del consumo eléctrico per cápita. En Estados Unidos, donde el consumo per cápita es tres veces mayor, 10 consultas diarias equivalen al 0,09%.

"La razón por la que solemos pensar que ChatGPT consume mucha energía se debe a la afirmación inicial: utiliza 10 veces más energía que una búsqueda en Google. Incluso si esto es cierto, lo que falta es el contexto de que una búsqueda en Google consume una cantidad ínfima de energía. Incluso 10 veces una cantidad ínfima sigue siendo ínfima", sostuvo Ritchie.

