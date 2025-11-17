17 de noviembre de 2025 Inicio
Qué debés saber sobre las redes de Wifi públicas y cómo proteger tus datos

Las redes WiFi públicas pueden resultar prácticas, aunque también dejan a los usuarios vulnerables frente a posibles ciberataques.

Por
  • Google advierte que las redes WiFi públicas exponen datos personales por falta de cifrado y facilitan la interceptación por parte de ciberdelincuentes.
  • Introducir contraseñas u operar con información financiera en estas redes aumenta notablemente el riesgo de ataques y filtraciones.
  • Para protegerse, se recomienda usar VPN, datos móviles y evitar trámites sensibles en conexiones abiertas.
  • También es clave verificar el protocolo HTTPS, mantener el firewall activo, desactivar compartidos y evitar redes sospechosas o de nombre dudoso.

Google emitió una seria advertencia dirigida a quienes suelen conectarse a redes WiFi públicas en lugares concurridos como cafeterías, aeropuertos o centros comerciales. Lo que a primera vista parece una solución rápida y gratuita para ahorrar datos móviles puede convertirse en una puerta abierta a la filtración de información sensible. La compañía tecnológica remarcó que el uso de estas conexiones expone a los usuarios a riesgos significativos que requieren atención inmediata.

Según la advertencia, las redes WiFi abiertas representan una amenaza porque no siempre ofrecen un cifrado adecuado. Cuando un dispositivo se conecta a este tipo de red, la información que circula puede quedar expuesta a interceptaciones sin mayor esfuerzo. Esto permite que ciberdelincuentes accedan a datos privados como correos electrónicos, credenciales de inicio de sesión o documentos personales, aprovechando la falta de protección en la transmisión.

wifi

El peligro se intensifica cuando se trata de información financiera, ya que introducir contraseñas o realizar operaciones bancarias en una red pública incrementa de manera considerable el riesgo de intercepción por parte de malware o atacantes. Ante este escenario, Google recomienda optar por métodos más seguros, como una red privada virtual (VPN) o el uso de datos móviles, especialmente al gestionar información confidencial o concretar pagos en línea.

Cómo mantener tu seguridad en las redes de Wifi públicas

Para conservar la seguridad al usar redes de WiFi públicas, la clave está en actuar con precaución y entender los riesgos involucrados. Antes de conectarse en un café, aeropuerto o cualquier sitio concurrido, conviene evitar operaciones sensibles que incluyan datos bancarios, contraseñas o información personal delicada. Lo más seguro es esperar a acceder a una red privada en el hogar o en el trabajo para realizar transferencias, compras en línea o ingresar a cuentas financieras.

El uso de una Red Privada Virtual (VPN) brinda una protección sólida para la información personal. Una VPN establece un canal cifrado entre el dispositivo y el servidor de destino, de modo que todo dato enviado o recibido circula en forma encriptada y resulta ilegible para terceros. Esta herramienta añade una capa esencial de seguridad frente a posibles atacantes conectados a la misma red pública.

WIFI

También es fundamental verificar que las páginas visitadas utilicen el protocolo HTTPS. En la barra de direcciones del navegador debe verse el inicio https:// junto a un ícono de candado cerrado, lo que confirma una comunicación cifrada entre el sitio y el usuario. En caso de que una página solicite información sensible sin este protocolo, lo recomendable es abandonar la operación.

La configuración del dispositivo cumple un rol decisivo en la protección. Es importante mantener el firewall activo y desactivar las funciones de compartir archivos e impresoras al usar redes públicas. Además, conviene impedir la conexión automática a redes desconocidas para evitar que el dispositivo se enlace a puntos de acceso maliciosos diseñados para engañar a usuarios desprevenidos.

Actualizar sistemas operativos, navegadores y aplicaciones es otra medida que refuerza la seguridad. Las actualizaciones suelen incluir parches que corrigen vulnerabilidades recientes, por lo que postergarlas puede dejar brechas abiertas que ciberdelincuentes podrían aprovechar al operar dentro de una WiFi insegura.

Por último, siempre es prudente desconfiar de los nombres de las redes disponibles. Algunos atacantes crean puntos de acceso con denominaciones que imitan a las oficiales para captar conexiones. Si aparecen opciones similares o una red solicita demasiados datos personales, lo conveniente es consultar al personal del lugar para confirmar la red auténtica. En caso de duda, utilizar datos móviles resulta mucho más seguro que comprometer información valiosa.

