Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Donald Trump

La ceremonia será el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington. La FIFA invitó a los mandatarios de todas las Selecciones participantes, pero ellos dos tendrían un lugar destacado en el palco presidencial.

Milei volverá a encontrarse con Trump en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington, y está previsto que ocupe un lugar destacado en un palco exclusivo para él y su par norteamericano, Donald Trump.

El viaje fue confirmado por fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas. El evento se celebrará en el Kennedy Center, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, que el republicano puso a disposición de la FIFA por la buena relación que tiene con su titular, Gianni Infantino.

La sala tiene capacidad para 2.442 personas y los organizadores invitaron a los mandatarios de todas las Selecciones participantes, en especial México y Canadá, que serán sede de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos. Sin embargo, la idea es que Milei y Trump se muestren solos en el parco presidencial, según adelantó Infobae.

Este será el viaje número 15 del libertario a los Estados Unidos en lo que va de su mandato. Su última visita fue a principios de noviembre para participar del American Business Forum que se realizó en Miami. Por otro lado, su encuentro más reciente con Trump fue el 14 de octubre, en una visita oficial a la Casa Blanca.

El Gobierno no precisó si Milei aprovechará este viaje para firmar el acuerdo comercial que se anunció entre Argentina y Estados Unidos, un paso formal que aún no tiene fecha confirmada. Sin embargo, las agendas de ambos mandatarios podrían coincidir para dar lugar a una reunión bilateral en Washington.

Javier Milei - Donald Trump
Milei y Trump se encontrarán por sexta vez en el año.

El embajador argentino en EEUU defendió el acuerdo y rechazó las críticas: "Va a catalizar inversiones"

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, defendió el acuerdo comercial entre ambos países y aseguró que criticarlo "es absurdo", ya que "va a catalizar inversiones" y permitirá que la producción local acceda "al mercado más grande del mundo".

Esta es una señal muy importante para los inversores de todo el mundo. Argentina pasó una señal de que es más confiable, más estable y va en la dirección correcta. Esa señal va a catalizar inversiones para Argentina y ya lo empezamos a ver", afirmó este lunes.

Oxenford señaló que, si bien los detalles se conocerán una vez que se firme el acuerdo, "es absurdo" que las críticas provengan de la provincia de Buenos Aires, ya que "las únicas provincias que en este momento podrían decir con certeza absoluta que esto es positivo, son las productoras de carne".

"Una de las pocas áreas de contenido que ya son claras es el cambio en el acceso del mercado de carne argentina a Estados Unidos, y eso afecta positivamente a la provincia de Buenos Aires", remarcó en Radio Mitre. También rechazó las posturas que sostienen que el acuerdo es "malo" para Argentina.

