Cómo es el truco que tiene Alexa para conocer tu velocidad de Wifi

La mayoría de usuarios de Alexa, el asistente virtual de Amazon, no saben que pueden medir la velocidad de su red doméstica gracias a una skill especial, pues por sí sola no puede llevar a cabo una prueba.

En la actualidad , conocer la velocidad del Internet se ha vuelto esencial para trabajar, estudiar o disfrutar un simple momento de entretenimiento en las plataformas de streaming. Y es que tener una conexión lenta puede entorpecer nuestras actividades diarias .

Hoy te explicamos cómo funciona este truco y cómo aprovecharlo al máximo .

Como lo mencionamos anteriormente, Alexa no tiene la capacidad de medir la velocidad del Internet de manera independiente, ello se debe a que depende de la nube y no cuenta con herramientas para analizar el tráfico de una red.

Sin embargo, Amazon ha integrado una skill para realizar la anterior tarea . Un "skill" es una especie de extensión que se instala en la app del asistente y la que necesitas es “Internet Speed Test” o “Speed Test” . Al activarla, tu asistente virtual puede conectarse a servidores de prueba y decirte en voz alta los resultados de la velocidad de descarga y subida del WiFi.

De acuerdo con la empresa californiana, en algunos países, los routers inteligentes Eero (propiedad de Amazon) también pueden hacer pruebas de velocidad con comandos como “Alexa, pregunta a Eero por la velocidad de Internet”. Pero México no es uno de ellos.

Realizar una prueba de velocidad con Alexa es un proceso sencillo. Solo necesitas tener la app instalada en tu celular y seguir estos pasos:

Abre la aplicación de Alexa .

Ve al menú "Más" (ícono de tres líneas) y selecciona "Skills y juegos".

En la barra de búsqueda, escribe "Speed Test" o "Internet Speed Test".

Selecciona la skill y luego "Activar para usar".

Una vez activada, prueba con el comando "Alexa, abre Speed Test" o "Alexa, realiza una prueba de velocidad".

Tu asistente virtual iniciará la prueba y, tras unos segundos, te dirá la velocidad de descarga y subida de la conexión actual a Internet.

Consejos para mejorar la velocidad de tu Internet

Si los resultados muestran una velocidad baja del Internet, ejecuta las siguientes acciones para mejorarlo:

Coloca el router en una zona central y elevada, lejos de obstáculos, electrodomésticos y paredes gruesas.

Actualiza el firmware del router para optimizar su rendimiento.

Reduce la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente.

Reinicia el módem y el router para limpiar procesos acumulados.

Con la skill de Alexa podrás mantener tu red bajo control y asegurarte de aprovechar al máximo la velocidad contratada con tu proveedor de Internet.