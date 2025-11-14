No es necesario instalar aplicaciones para visualizar las credenciales en un teléfono conectado a la red, aunque el dispositivo debe contar con la versión más reciente de su sistema operativo.

En la vida diaria, resulta habitual que los usuarios de teléfonos inteligentes, tanto Android como iPhone, necesiten conectarse a una red WiFi cuya contraseña desconocen o que el propietario olvidó. Ante esta situación, no es recomendable utilizar aplicaciones externas que puedan poner en riesgo la seguridad del dispositivo. Los sistemas operativos más recientes incorporan herramientas integradas que permiten visualizar o compartir la clave de una red de manera sencilla, rápida y completamente segura.

La posibilidad de compartir la clave del WiFi directamente se convirtió en una función práctica y útil en distintos contextos. Facilita la conexión en el hogar al recibir visitas, en el trabajo al sumar nuevos equipos o en espacios públicos donde el acceso a internet resulta indispensable. De esta forma, se evita tener que dictar contraseñas extensas o difíciles de recordar, optimizando la experiencia del usuario y haciendo más ágil la comunicación entre dispositivos.

Por su utilidad, conviene conocer cómo funciona esta opción dentro de cada sistema operativo. Tanto Android como iPhone ofrecen mecanismos propios para conectar un teléfono a una red WiFi sin escribir la contraseña manualmente. Comprender estos procedimientos permite aprovechar al máximo las funciones del dispositivo y mantener la seguridad de la información, evitando recurrir a métodos externos poco confiables.

Conectar un iPhone a una red WiFi sin conocer la contraseña resulta posible gracias a una función de uso compartido diseñada por Apple. Este método nativo ofrece una alternativa segura y eficiente para integrar dispositivos nuevos en entornos domésticos o laborales, evitando la necesidad de memorizar o dictar claves largas y complejas.

El procedimiento se fundamenta en la función de compartir contraseñas de WiFi de Apple. Para que el intercambio funcione correctamente, ambos iPhone deben tener activados Bluetooth y WiFi, además de que el Apple ID de cada usuario figure en la lista de contactos del otro. Estos requisitos facilitan una transmisión directa y confiable entre dispositivos.

router wifi.jpg

El primer paso consiste en acercar el iPhone que ya está conectado a la red y el iPhone que se quiere conectar. En el dispositivo que intenta acceder, el usuario debe ir a la configuración de WiFi y seleccionar el nombre de la red deseada; en lugar de solicitar la clave manual, aparecerá una notificación en el iPhone que ya se encuentra enlazado.

En la pantalla del iPhone conectado surgirá una ventana emergente con una pregunta similar a: "¿Querés compartir la contraseña de Wi-Fi para [Nombre de la Red] con [Nombre del Dispositivo]?". El propietario del equipo conectado solo necesita tocar la opción "Compartir contraseña" para iniciar la transferencia de forma automática.

WIFI FREEPIK

Una vez aceptada la acción, la clave se envía de manera inalámbrica y el iPhone que intentaba conectarse se une a la red sin intervención manual. En unos segundos el equipo mostrará el ícono de WiFi en la barra de estado, señal de que la conexión está lista y el proceso concluyó correctamente.

Esta funcionalidad se basa en la confianza entre usuarios Apple y resulta compatible con versiones relativamente recientes de iOS, generalmente desde iOS 11 en adelante. Cuando existe un dispositivo Apple conectado y cercano, este método representa la forma más rápida y segura de acceder a una red WiFi sin introducir la contraseña manualmente.