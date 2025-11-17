IR A
IR A

Tiene 6 capítulos de menos de media hora y está en Netflix: la serie perfecta

Este estreno desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente en el Top 10 de múltiples países alrededor del mundo.

Desde su llegada al catálogo

Desde su llegada al catálogo, esta serie se transformó en una de las propuestas más elegidas por los usuarios.

Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con una serie sueca que se ganó rápidamente el reconocimiento de los suscriptores por su formato breve y su relato intenso. La plataforma sumó Tore, una producción de solo seis episodios que no superan los treinta minutos cada uno, protagonizada por William Spetz, que explora el duelo y la autodestrucción a través de la comedia negra.

La miniserie cuenta con ocho capítulos y ya está disponible en Netflix.
Te puede interesar:

Misterio y giros inesperados: la imperdible miniserie de Netflix que es una locura

Tore, dirigida por el sueco William Spetz, presenta la historia de un joven de 27 años que atraviesa una pérdida que lo golpea fuertemente y se refugia en un mundo de excesos para evitar confrontar su dolor. Con una producción que mezcla el humor oscuro con temáticas como el sexo, las drogas y el autodescubrimiento, la serie muestra una mirada cruda y sin filtros sobre las formas poco convencionales de procesar la tristeza.

Las producciones escandinavas se consolidaron como una de las apuestas más exitosas del gigante del streaming en el último año, y Tore no fue la excepción. Desde su llegada al catálogo, esta serie se transformó en una de las propuestas más elegidas por los usuarios, recibiendo elogios de la crítica especializada, que destacó la manera de representar los temas que aborda.

Tore

Netflix: sinopsis de Tore

Tore sigue la vida de un joven de 27 años que pierde a la persona más importante de su existencia en un trágico accidente con un camión de basura. Desorientado, inmaduro y sin rumbo definido, el protagonista hace todo lo posible por contener su sufrimiento y evitar el proceso natural del duelo, lo que lo lleva a sumergirse en un universo desconocido repleto de experiencias límite.

La trama avanza mientras el personaje principal se adentra en el mundo adulto del sexo, las drogas y el alcohol, generando preocupación en su familia y círculo cercano. La serie explora con profundidad las estrategias destructivas que algunas personas utilizan para escapar del dolor emocional, ofreciendo una perspectiva a veces incómoda sobre la negación, la pérdida y la búsqueda desesperada de sentido tras una tragedia que cambia todo para siempre.

Tore

Tráiler de Tore

Embed - TORE | Official trailer | Netflix

Reparto de Tore

  • William Spetz como Tore
  • Sanna Sundqvist como Linn
  • Hannes Fohlin como Erik
  • Lotta Tejle como Ulla
  • Per Svensson como Per
  • Victor Iván como Viggo
  • Peter Haber como Bosse
  • Carlos Romero Cruz como Shady Meat
  • Karin Bertling como Heidi
  • Doreen Ndagire como Lo

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma.
play

Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

últimas noticias

Elegir bien el canal de inversión puede significar una diferencia concreta en las ganancias del mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 9 minutos
play

Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte en la radio: le dieron un botón antipánico

Hace 12 minutos
play

El intendente de Ezeiza, tras el incendio: "Hay cinco empresas que literalmente desaparecieron"

Hace 34 minutos
China Suárez confirmó que la relación con Mauro Icardi comenzó en 2021.

La China Suárez contó cómo y cuándo fue el primer encuentro con Mauro Icardi

Hace 36 minutos
El caso del primer asesino en serie del país, ampliamente recordado hasta la actualidad

Quién fue el primer asesino serial en Argentina y cuál era la particularidad que lo hizo famoso

Hace 47 minutos