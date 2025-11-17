Tiene 6 capítulos de menos de media hora y está en Netflix: la serie perfecta Este estreno desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente en el Top 10 de múltiples países alrededor del mundo.







Desde su llegada al catálogo, esta serie se transformó en una de las propuestas más elegidas por los usuarios. Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con una serie sueca que se ganó rápidamente el reconocimiento de los suscriptores por su formato breve y su relato intenso. La plataforma sumó Tore, una producción de solo seis episodios que no superan los treinta minutos cada uno, protagonizada por William Spetz, que explora el duelo y la autodestrucción a través de la comedia negra.

Tore, dirigida por el sueco William Spetz, presenta la historia de un joven de 27 años que atraviesa una pérdida que lo golpea fuertemente y se refugia en un mundo de excesos para evitar confrontar su dolor. Con una producción que mezcla el humor oscuro con temáticas como el sexo, las drogas y el autodescubrimiento, la serie muestra una mirada cruda y sin filtros sobre las formas poco convencionales de procesar la tristeza.

Las producciones escandinavas se consolidaron como una de las apuestas más exitosas del gigante del streaming en el último año, y Tore no fue la excepción. Desde su llegada al catálogo, esta serie se transformó en una de las propuestas más elegidas por los usuarios, recibiendo elogios de la crítica especializada, que destacó la manera de representar los temas que aborda.

Tore Netflix Netflix: sinopsis de Tore Tore sigue la vida de un joven de 27 años que pierde a la persona más importante de su existencia en un trágico accidente con un camión de basura. Desorientado, inmaduro y sin rumbo definido, el protagonista hace todo lo posible por contener su sufrimiento y evitar el proceso natural del duelo, lo que lo lleva a sumergirse en un universo desconocido repleto de experiencias límite.

La trama avanza mientras el personaje principal se adentra en el mundo adulto del sexo, las drogas y el alcohol, generando preocupación en su familia y círculo cercano. La serie explora con profundidad las estrategias destructivas que algunas personas utilizan para escapar del dolor emocional, ofreciendo una perspectiva a veces incómoda sobre la negación, la pérdida y la búsqueda desesperada de sentido tras una tragedia que cambia todo para siempre.

Tore Netflix Tráiler de Tore Embed - TORE | Official trailer | Netflix Reparto de Tore William Spetz como Tore

Sanna Sundqvist como Linn

Hannes Fohlin como Erik

Lotta Tejle como Ulla

Per Svensson como Per

Victor Iván como Viggo

Peter Haber como Bosse

Carlos Romero Cruz como Shady Meat

Karin Bertling como Heidi

Doreen Ndagire como Lo