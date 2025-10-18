Así es el truco desconocido para cargar la batería del celular en tiempo récord Un ajuste simple permite reducir el tiempo de carga hasta en un 25%. Además, mejora la eficiencia y ayuda a conservarla por más tiempo. Por







Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería. Freepik

Hay ocasiones en donde es necesario cargar el celular lo más rápido posible y ante la falta de tiempo los usuarios suelen buscar la manera de optimizar este procedimiento. Una firma tecnológica dio a conocer un método sencillo que permite reducir drásticamente el tiempo de carga, logrando que el teléfono recupere energía en apenas minutos. La técnica no requiere accesorios especiales ni aplicaciones externas, solo una pequeña acción que cambia la eficiencia del proceso.

En los últimos años, los smartphones mejoraron en potencia, pantalla y cámara, pero las baterías siguen siendo el punto débil. A pesar de los avances en carga rápida, los usuarios continúan buscando estrategias que alarguen la autonomía y reduzcan el tiempo conectado al enchufe. Cuidar este componente se volvió muy importante, no solo por comodidad, sino también porque afecta el rendimiento general del dispositivo y su durabilidad.

Reducir el consumo energético mientras el teléfono está cargando es la base de esta técnica, que aprovecha cada watt disponible para llenar la batería más rápido. Este método, respaldado por especialistas, deja a la vista que un simple cambio de configuración puede marcar una diferencia más que importante en la velocidad de carga.

BATERIA BAJA CELULAR FREEPIK

Cómo cargar la batería del celular en tiempo récord La compañía especializada en sistemas de carga Yup Charge explicó que la forma más eficaz de acelerar el proceso es activar el modo avión antes de enchufar el dispositivo. Esta acción desactiva automáticamente el WiFi, los datos móviles y el Bluetooth, lo que evita que el teléfono consuma energía buscando señal o recibiendo notificaciones mientras se carga.