Así es el truco desconocido para cargar la batería del celular en tiempo récord

Hay ocasiones en donde es necesario cargar el celular lo más rápido posible y ante la falta de tiempo los usuarios suelen buscar la manera de optimizar este procedimiento. Una firma tecnológica dio a conocer un método sencillo que permite reducir drásticamente el tiempo de carga, logrando que el teléfono recupere energía en apenas minutos. La técnica no requiere accesorios especiales ni aplicaciones externas, solo una pequeña acción que cambia la eficiencia del proceso.
En los últimos años, los smartphones mejoraron en potencia, pantalla y cámara, pero las baterías siguen siendo el punto débil. A pesar de los avances en carga rápida, los usuarios continúan buscando estrategias que alarguen la autonomía y reduzcan el tiempo conectado al enchufe. Cuidar este componente se volvió muy importante, no solo por comodidad, sino también porque afecta el rendimiento general del dispositivo y su durabilidad.
Reducir el consumo energético mientras el teléfono está cargando es la base de esta técnica, que aprovecha cada watt disponible para llenar la batería más rápido. Este método, respaldado por especialistas, deja a la vista que un simple cambio de configuración puede marcar una diferencia más que importante en la velocidad de carga.
Cómo cargar la batería del celular en tiempo récord
La compañía especializada en sistemas de carga Yup Charge explicó que la forma más eficaz de acelerar el proceso es activar el modo avión antes de enchufar el dispositivo. Esta acción desactiva automáticamente el WiFi, los datos móviles y el Bluetooth, lo que evita que el teléfono consuma energía buscando señal o recibiendo notificaciones mientras se carga.
Con este ajuste, la batería puede concentrar toda su capacidad en recuperar energía, reduciendo el tiempo de carga hasta un 25%. En la práctica, un celular que tarda una hora en alcanzar el 100% puede completar la carga en unos 45 minutos si permanece en modo avión durante el proceso.
Celular
La batería es uno de los componentes fundamentales de un teléfono inteligente y, sin embargo, también es uno de los más vulnerables.
Freepik
Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería:
- Usar siempre el cargador original o uno certificado por el fabricante.
- Mantener la carga entre el 20% y el 80%, evitando llegar al 100% de forma constante.
- No utilizar el teléfono mientras se carga, ya que el calor generado puede afectar el rendimiento del componente.
- Evitar exponer el dispositivo a altas temperaturas, que aceleran el desgaste de las celdas.