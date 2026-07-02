2 de julio de 2026 Inicio
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Se filtraron imágenes y detalles clave del iPhone 18 tras un ciberataque a un proveedor de Apple

Según los archivos que salieron a la luz, el nuevo modelo llega con más variedad de colores y con mejoras en la cámara. ¿Qué revelaron sobre el posible modelo plegable que prepara la marca de la manzanita?

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El IPhone 18 saldría a la venta en septiembre de este año.

El IPhone 18 saldría a la venta en septiembre de este año.

A pocos meses de su presentación oficial, comenzaron a circular nuevos detalles sobre el iPhone 18 Pro, el próximo teléfono de alta gama de Apple. Las filtraciones apuntan a que la compañía mantendrá el diseño característico de los últimos modelos, aunque incorporará algunos retoques estéticos y funcionales para diferenciar a la nueva generación.

El éxito del producto, que generó gran interés en plataformas de financiamiento colectivo como Kickstarter, se basa en la tecnología de sus materiales, capaces de ofrecer un alto nivel de aislamiento térmico con un peso reducido
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Las filtraciones llegaron a partir luego de un ciberataque a uno de los proveedores de Apple: el grupo de ransomware World Leaks publicó archivos "confidenciales" que le robaron a Tata Electronics, de la India.

iPhone 18: cuáles serían los principales cambios

Uno de los cambios más llamativos sería la incorporación de un nuevo color denominado Dark Cherry, un tono bordó oscuro que reemplazaría al acabado naranja presentado en la línea anterior y pasaría a ser la opción distintiva de los modelos Pro.

El resto de la paleta mantendría colores más tradicionales, entre ellos azul claro, gris oscuro y plateado, en línea con la estética sobria que Apple suele reservar para sus dispositivos premium.

Las novedades también llegarían a la parte frontal del equipo. De acuerdo con las versiones que trascendieron, la Dynamic Island seguiría presente, pero ocuparía menos espacio en la pantalla, ofreciendo una experiencia visual más limpia.

Las filtraciones señalan que esta reducción no implicaría necesariamente un rediseño completo del sistema Face ID. En cambio, Apple estaría trabajando en optimizaciones de software que permitirían hacer más compacta la interfaz cuando no haya actividades o notificaciones activas.

Más allá de estas modificaciones, todo indica que el iPhone 18 Pro conservará la línea de diseño de sus predecesores. La estrategia de la compañía volvería a apostar por una evolución gradual, con mejoras puntuales en lugar de una renovación profunda del dispositivo.

En paralelo, también trascendieron detalles sobre los modelos estándar de la próxima generación. Según las filtraciones, tanto el iPhone 18 como el iPhone 18e llegarían equipados con el nuevo procesador A20 y una memoria RAM de 9 GB, una actualización que buscará mejorar el rendimiento general y las funciones impulsadas por inteligencia artificial.

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