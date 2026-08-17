17 de agosto de 2026 Inicio
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Jorge Macri, en el homenaje a San Martín: "No vamos a permitir que nos saquen la libertad"

El jefe de Gobierno porteño aseguró que va a seguir "defendiendo el estilo de vida de la Ciudad" y remarcó: "Solo donde hay orden las personas pueden elegir su camino y progresar. Eso es lo que queremos para cada habitante".

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la figura de José de San Martín.

La Ciudad de Buenos Aires rinde homenaje este lunes al general Don José de San Martín con un acto central y una jornada abierta que se extiende de 10 a 17 en la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, a 176 del fallecimiento del prócer. Allí, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que "no vamos a permitir que nos saquen la libertad". "Solo donde hay orden las personas pueden elegir su camino y progresar. Eso es lo que queremos para cada habitante", remarcó.

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"San Martín no solo fue el héroe de la independencia, él dedicó su vida entera al servicio de la libertad. Esa fue su vocación más profunda. Nos enseñó que esa libertad se construye, se conquista y se defiende. 'Seamos libres y lo demás no importa nada', dijo. Seamos libres y lo demás no importa nada. Ese mandato sigue resonando en nuestros corazones como un legado", manifestó el titular del Ejecutivo porteño al abrir su discurso.

"Ese mensaje sigue vivo entre nosotros y es un desafío que como ciudad no perdemos ni perderemos de vista. Su vida sigue inspirándonos para cuidar y defender nuestra propia libertad. Con la misma decisión y también con el mismo coraje, con esfuerzo, con disciplina, con orden", remarcó.

"Porque solo donde hay orden las personas pueden elegir su camino y progresar, y eso es lo que queremos para cada habitante de nuestra ciudad. No vamos a permitir que nada ni nadie nos quite la libertad, porque la libertad es parte fundamental de nuestro estilo de vida: el apego a la ley, a las normas, el orden y la convivencia en cada rincón de la ciudad, la certeza de que la propiedad privada es inviolable, el cuidado de lo público, el respeto y la consideración del otro son parte de esa identidad, de la forma en la que elegimos construir y vivir y la forma que defendemos", expresó Macri.

Jorge Macri, en el homenaje a San Martín: "No estamos dispuestos a perder la libertad"

El jefe de Gobierno enfatizó que "no estamos dispuestos a negociar ni a perder ese valor esencial que nos define como argentinos, como porteños, como mujeres y hombres de bien; ese es, precisamente, el legado que nos dejó San Martín y que estamos dispuestos a honrar".

"Muchas veces pensamos que las actitudes heroicas quedaron en el pasado, que ya nadie vive a la altura del bien común por el que lucharon patriotas como San Martín. Bueno, este reconocimiento que entregamos a miembros de nuestra policía, bomberos, médicos y directores de escuela muestra que tenemos héroes del hoy, y a ustedes queremos reconocerlos hoy como eso", planteó.

Macri subrayó que "vamos a luchar y a defender el camino de la grandeza y del progreso, que no es otro que el camino de la libertad, del respeto por la ley y por el orden".

"Como dijo San Martín, no hay nada más relevante que seguir luchando por nuestra libertad. La libertad se construye desde las escuelas, desde la educación, desde la formación, desde la posibilidad de que cada ciudadano elija el camino para progresar. La libertad se defiende cuidando a los ciudadanos de bien que quieren progresar, protegiéndolos de aquellos que quieren imponer, desde el desorden y el caos, un estilo de vida que esconda sus propias incapacidades. La Ciudad de Buenos Aires no se rinde, vamos a seguir defendiendo nuestro estilo de vida en libertad", concluyó.

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