Se filtró el primer video de la biopic de Los Beatles Joseph Quinn, Paul Mescal, Harris Dickinson y Barry Keoghan son los actores que interpretarán a Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon. El film llegará a los cines en abril del 2028. Agregar C5N en









Joseph Quinn, Paul Mescal, Harris Dickinson y Barry Keoghan interpretan a Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon. Instagram: Beatles Biopics Updates

Los fanáticos de la banda inglesa The Beatles están contando los días para el lanzamiento de la biopic. Pero para calmar la ansiedad se volvieron virales las primeras imágenes con una escena que recrea la icónica portada de Abbey Road.

El primer video, de lo que será la saga de cuatro películas The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, cuenta con la presencia de los cuatro protagonistas principales, de los próximos films dirigidas por Sam Mendes, caminando sobre la calle ubicada en el distrito de St John's Wood, en Londres, tal como quedó grabada en la inmortalidad de lo que es la tapa del álbum de 1969, justo frente a los históricos estudios de grabación.

Las películas estarán protagonizadas por Harris Dickinson que interpretará a John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn le dará vida a George Harrison, mientras que Barry Keoghan representará a Ringo Starr.

View this post on Instagram Biopic de Los Beatles: cuándo se estrenará la película Según se dio a conocer, la serie de cuatro películas, titulada The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, ya tiene fecha de estreno y uno de los más esperados para el 2028.

Tal como a trascendió, los cuatro films están previstas a ser lanzadas en simultáneo el siete de abril de 2028. Cada cinta se centrará en la vida de uno de ellos y tienen además la particularidad de ser las primeras en obtener los derechos musicales de la discografía de los Beatles.

Los miembros supervivientes de los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, dieron su visto bueno a las películas, que fueron rodadas las cuatro de forma consecutiva. También contarán con Saoirse Ronan como Linda McCartney, Mia McKenna-Bruce en el papel de la exmujer de Starr, Maureen Starkey Tigrett, Anna Sawai como Yoko Ono y Aimee Lou Wood como la exmodelo y fotógrafa Pattie Boyd.