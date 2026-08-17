La emotiva foto de la hija de Guillermo Vilas para celebrar los 74 años de la leyenda del tenis argentino

Guillermo Vilas cumple 74 años este lunes 17 de agosto y su hija mayor, Andanín, decidió homenajearlo con una emotiva fotografía de ambos tomada años atrás en Montecarlo. “Muy feliz cumpleaños papá!”, escribió junto a la imagen que publicó en sus redes sociales.
La foto fue tomada en las inmediaciones del Monte-Carlo Country Club, un lugar especialmente significativo para Vilas. Allí, el argentino conquistó el tradicional torneo de Montecarlo en dos oportunidades: en 1976 y 1982.
El recuerdo de Andanín aparece en una fecha especial y en medio de la reserva que mantiene la familia respecto del estado de salud de la leyenda del tenis argentino. Vilas está casado con Phiangphathu Khumueang y tiene cuatro hijos: Andanín, Guillermo, Intila y Landinlao.
Una carrera que marcó al tenis argentino
Vilas es considerado uno de los máximos referentes de la historia del tenis nacional y uno de los grandes jugadores de su generación. A lo largo de su carrera profesional consiguió 62 títulos individuales, incluidos cuatro torneos de Grand Slam.
El marplatense ganó Roland Garros y el US Open en 1977, mientras que también se consagró en el Abierto de Australia en 1978 y 1979. Ese mismo 1977 protagonizó una temporada extraordinaria, con una enorme cantidad de victorias y triunfos sobre polvo de ladrillo que lo llevaron a ocupar el número uno del ranking mundial según distintos sistemas de medición histórica.
Además de sus éxitos individuales, Vilas fue una figura fundamental del tenis argentino durante décadas y dejó una huella que trascendió los resultados. Su estilo de juego, sus récords y sus grandes actuaciones frente a las principales figuras de su época lo convirtieron en un símbolo del deporte argentino.