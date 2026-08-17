17 de agosto de 2026 Inicio
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La emotiva foto de la hija de Guillermo Vilas para celebrar los 74 años de la leyenda del tenis argentino

Andanín, la hija mayor de Vilas, recordó a su padre con una imagen tomada en Montecarlo y un breve mensaje por su cumpleaños. La fotografía fue capturada en uno de los escenarios más importantes de la carrera del histórico tenista.

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La emotiva foto de la hija de Guillermo Vilas para celebrar los 74 años de la leyenda del tenis argentino
La emotiva foto de la hija de Guillermo Vilas para celebrar los 74 años de la leyenda del tenis argentino

Guillermo Vilas cumple 74 años este lunes 17 de agosto y su hija mayor, Andanín, decidió homenajearlo con una emotiva fotografía de ambos tomada años atrás en Montecarlo. “Muy feliz cumpleaños papá!”, escribió junto a la imagen que publicó en sus redes sociales.

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La foto fue tomada en las inmediaciones del Monte-Carlo Country Club, un lugar especialmente significativo para Vilas. Allí, el argentino conquistó el tradicional torneo de Montecarlo en dos oportunidades: en 1976 y 1982.

El recuerdo de Andanín aparece en una fecha especial y en medio de la reserva que mantiene la familia respecto del estado de salud de la leyenda del tenis argentino. Vilas está casado con Phiangphathu Khumueang y tiene cuatro hijos: Andanín, Guillermo, Intila y Landinlao.

Una carrera que marcó al tenis argentino

Vilas es considerado uno de los máximos referentes de la historia del tenis nacional y uno de los grandes jugadores de su generación. A lo largo de su carrera profesional consiguió 62 títulos individuales, incluidos cuatro torneos de Grand Slam.

El marplatense ganó Roland Garros y el US Open en 1977, mientras que también se consagró en el Abierto de Australia en 1978 y 1979. Ese mismo 1977 protagonizó una temporada extraordinaria, con una enorme cantidad de victorias y triunfos sobre polvo de ladrillo que lo llevaron a ocupar el número uno del ranking mundial según distintos sistemas de medición histórica.

Además de sus éxitos individuales, Vilas fue una figura fundamental del tenis argentino durante décadas y dejó una huella que trascendió los resultados. Su estilo de juego, sus récords y sus grandes actuaciones frente a las principales figuras de su época lo convirtieron en un símbolo del deporte argentino.

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