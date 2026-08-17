Las estremecedoras confesiones de Hayden Panettiere en su libro antes de morir

La actriz había lanzado sus memorias, llamadas "This Is Me: A Reckoning" donde repasó distintas etapas de su vida y reveló detalles hasta entonces desconocidos.

La actriz Hayden Panettiere murió este domingo 16 de agosto a los 36 años y en medio de la consternación por su repentino deceso ahora tomó más conocimiento sus estremecedoras confesiones.

La artista estadounidense había lanzado en mayo un libro donde contaba parte de sus experiencias personales en sus memorias This Is Me: A Reckoning, donde no solo habló sobre la depresión posparto, sino también de sus adicciones, el abuso y otros momentos difíciles de su vida. Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento, por lo que se inició una investigación para determinar qué ocurrió.

En enero de este año había comenzado a publicitar el lanzamiento de sus memorias . “Algunas historias solo te pertenecen a ti… ¡Mis nuevas memorias, This is Me: A Reckoning, se publican el 12 de mayo! El enlace para reservar está en mi biografía. ¡Allá vamos!”, fue una de las publicaciones en sus redes dando a conocer el trabajo.

Incluso, en uno de ellos, también reveló que en mayo comenzó una gira para celebrar el lanzamiento del escrito en Nueva York, Naperville y Los Ángeles. “Me voy de gira para celebrar el lanzamiento de mi nuevo libro This Is Me: A Reckoning! Consigue tus entradas ahora en el enlace de mi biografía. ¡Nos vemos allí! ”, anunció.

Entre otras cuestiones que hizo referencia la actriz Hayden Panettiere fue en el momento en que fue madre , en 2014, producto del nacimiento de Kaya Klitschko, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Según relató, tras dar a luz, atravesó una fuerte depresión posparto y tuvo dificultades para establecer un vínculo inmediato con su hija. Durante dicho período, la artista también desarrolló una dependencia al alcohol y pasó por distintos centros de rehabilitación.

Producto de la difícil situación personal que estaba atravesando, Panettiere tomó la dura decisión de cederle la custodia de la pequeña a su padre. Con el tiempo, la actriz terminó su relación con Klitschko.

Rehaciendo su vida amorosa, la artista confirmó la relación con Brian Hickerson, a quien acusó de ejercer violencia física y emocional durante el vínculo, pero la mujer de 36 años describió esa etapa como una experiencia especialmente “dolorosa”.

Además, la familia Penettiere sufrió la pérdida de del hermano menor de Hayden, Jansen, quien falleció a los 28 años en febrero de 2023 y padecía una cardiopatía. Según informaron, el joven murió por cardiomegalia y complicaciones en la válvula aórtica. La pérdida tuvo un fuerte impacto en Hayden, que mantenía una relación muy cercana con él.

Las palabras de Hayden Panettiere su última entrevista

Luego que se publicara su libro, Hayden Panettiere dio una dura entrevista, la última, donde, entre lágrimas, habla de su experiencia como víctima de pedofilia en Hollywood a sus 19 años, a manos de un hombre muy famoso.

Alguien de su confianza la había invitado en esta fiesta en un yate y en determinado momento la llevó hasta un pequeño cuarto donde se encontró con el famoso que la estaba esperando. En su relato, aseguró que la situación fue muy incómoda y aunque no dio el nombre del también director, sí aseguró que es “muy respetado”.

#ÚLTIMAHORA Muere Hayden Panettiere misteriosamente a los 36 años, famosa por la serie de Héroes y Scream.



Fallece después de revelar en una entrevista la pedofilia y abusos sexuales en Hollywood y la industria musical. pic.twitter.com/gJ9aTJPAlI — Faunicius (@TitoIberico) August 17, 2026

Pero también, durante una charla muy profunda en el podcast de Jay Shetty en línea de su libro, la actriz también hizo referencia a las diferentes circunstancias que había atravesado en el pasado con respecto al consumo de drogas, a la salud mental y a las situaciones violentas que presenció en el universo de Hollywood.

Sobre su actualidad, confesó sentirse “muy bien”: “Por fin siento que me libré de toda esta oscuridad y esta negatividad. Eso significa que cerré una puerta y se abre otra. Puedo sentir todas las posibilidades emocionantes. Siento que tengo mucha vida por delante”.