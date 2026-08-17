Muerte de Hayden Panettiere: revelan cómo fue el dramático llamado al 911

La reconocida actriz falleció este domingo y aún no se dieron detalles de las causas de su deceso. “Con profunda tristeza que hemos de compartir la trágica muerte de nuestra querida Hayden”, confirmaron la familia sobre su pérdida.

Hollywood no sale de su asombro tras confirmarse la repentina muerte de la actriz , Hayden Panettiere , este domingo 16 de agosto. Si bien la triste noticia la confirmó su propio padre, horas más tarde trascendieron el dramático llamado al 911 para reportar el deceso de la artista.

Más allá que aún está investigación las causas de su deceso , medios locales aseguran que por el momento no hay indicios de delitos ni circunstancias sospechosas. “Policía y personal de emergencias médicas respondieron a un reporte de una mujer inconsciente en Judson Mill Lofts, en Easley Bridge Road, a la 1.51 de la madrugada del domingo ”, detallaron.

Según indicó MTZ, Panettiere “fue encontrada muerta por un amigo dentro de una casa en Carolina del Sur” y aseguraron que los trabajadores del Servicio Médico de Emergencia “respondieron a una llamada” donde le detallaron sobre una mujer “inconsciente” que estaba sufriendo “un paro cardíaco".

Más allá que los paramédicos le realizaron los trabajos de reanimación con las compresiones en el pecho durante aproximadamente 30 minutos, no lograron revertir el cuadro . Así, indicaron que el fallecimiento de la actriz se dio a las 2:32 del domingo.

La actriz estaba en dicho lugar desde el sábado, ya que había viajado allí junto a su pareja, Brian Hickerson, pese a que trascendió que la artista arrastraba un fuerte dolor en la espalda y por tal motivo había la llevó a someterse a diversos controles médicos.

Según trascendió, los resultados de la autopsia preliminar podrían conocerse entre este lunes y martes y serán determinantes para establecer qué provocó la muerte de la actriz.

El comunicado del padre de Hayden Panettiere al confirmar su muerte

La famosa actriz norteamericana Hayden Panettiere, recordada por sus protagónicos en las exitosas series Héroes y Nashville, murió este domingo a los 36 años. La noticia sacudió al mundo del espectáculo tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

La confirmación del deceso la hizo su padre, Skip, a través de un comunicado difundido en nombre de su familia. “Es con profunda tristeza que hemos de compartir la trágica muerte de nuestra querida Hayden. Era una increíble luz y una fuerza de la naturaleza que trajo inconmensurable amor y alegría a todos quienes la conocieron y a las millones de personas que la vieron en pantalla”, expresaron sus allegados.

Lamentablemente, la familia se vio atravesada de otra dura pérdida: en febrero de 2023 falleció el hermano menor de la artista, Jansen, quien también trabajaba en la actuación, a los 28 años a causa de una afección cardíaca.