8 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Se disparan las estafas virtuales por Whatsapp y usan Inteligencia Artificial para engañar

Los ciberdelincuentes perfeccionan sus trucos usando herramientas avanzadas para simular identidades. La aplicación de mensajería ya concentra más del 40% de los fraudes. Cómo identificarlos a tiempo para proteger tus ahorros y tu privacidad.

Por
Los nuevos engaños buscan clonar voces y robar datos. (Imagen generada con IA)

Los nuevos engaños buscan clonar voces y robar datos. (Imagen generada con IA)

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería que concentra la mayor cantidad de estafas virtuales y el 66% de las víctimas cree que la Inteligencia Artificial (IA) estuvo involucrada en el fraude que sufrió.

starlink lanza un programa para vender internet satelital por hora, dia o mes
Te puede interesar:

Starlink lanza un programa para vender internet satelital por hora, día o mes

Hoy en día hay que estar muy atentos al usar el teléfono. Un estudio reciente de la firma de seguridad Kaspersky —realizado junto a la consultora Censuswide— reveló un dato que preocupa a los usuarios: WhatsApp es la vía utilizada en más del 43% de las estafas por mensaje, y los delincuentes actúan con una rapidez impresionante para no dar tiempo a pensar.

Pero eso no es todo. 2 de cada 3 personas afectadas (el 66%) creen que los estafadores usaron IA para engañarlas. Es decir que los ciberdelincuentes pueden imitar la voz de un familiar o escribir mensajes tan bien elaborados que parecen totalmente reales. Estas conclusiones surgieron de la investigación internacional The Great Messaging Heist (publicada en abril de 2026), en la que se encuestó a más de 2.800 víctimas de entre 16 y 61 años en distintas partes del mundo.

Mientras avanza la tecnología, los trucos cambian, pero la mejor defensa sigue siendo la prudencia. Cuando se recibe un mensaje de urgencia, un pedido de dinero o un código por WhatsApp, no se debe responder enseguida. Lo mejor es tomarse un minuto, contactarse con la persona directamente por teléfono de línea o por voz convencional y verificar si realmente se trata de ella. Ese minuto de pausa es la mejor protección.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de Iphone a partir de noviembre.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de Iphone a partir de noviembre.

Cómo actúan los estafadores: el papel de la IA

Para no despertar sospechas, los ciberdelincuentes suelen saltar de una aplicación a otra: más del 60% de los engaños ocurren combinando distintas plataformas. Lo habitual es que el contacto empiece con un simple mensaje de texto (SMS) o un aviso en redes como Facebook e Instagram, y que luego lo convenzan a usted de continuar la charla en WhatsApp o Telegram. Al cambiar de escenario, logran armar conversaciones más largas y elaboradas que hacen que la trampa sea mucho más difícil de detectar a tiempo.

En este proceso, la Inteligencia Artificial actúa como la herramienta principal para engañar los sentidos. Esta tecnología les permite a los estafadores redactar textos impecables —sin las clásicas faltas de ortografía o frases raras que antes nos alertaban—, e incluso clonar voces de personas conocidas o crear imágenes y videos falsos.

De esta manera, logran simular con enorme precisión la identidad de bancos, empresas de encomiendas o seres queridos que supuestamente atraviesan una urgencia.

El engaño se concreta con una rapidez asombrosa —más de la mitad de las estafas se consuma en menos de 30 minutos— y las consecuencias económicas son significativas. Algo más del 50% de las víctimas terminó perdiendo su dinero, con un perjuicio económico que alcanzó un promedio de 733 dólares por cada fraude.

Además, un 43% de las personas entregó datos personales sensibles y casi tres de cada diez sufrieron estos robos en tres o más ocasiones durante un período de apenas seis meses.

Cómo evitar las estafas

Los especialistas en ciber delito recomiendan desconfiar de los mensajes y no actuar con apuro, ya que es la variable que más vulnerable vuelve a la víctima de la estafa. Asimismo, es imprescindible no compartir jamás códigos, claves ni contraseñas. En el caso de recibir un texto con un número de verificación (de WhatsApp, del banco o de una billetera virtual), ese código es estrictamente personal. Ningún empleado bancario, técnico de telefonía ni operando de un servicio le pedirá jamás que le dicte esa clave por mensaje o llamada. Si lo piden, están intentando apoderarse de la cuenta.

A su vez, verificar siempre por fuera de la aplicación. Si familiar o amigo pide dinero por WhatsApp, jamás responder por ese mismo chat ni transferir de inmediato. Salir de la aplicación y llamar directamente por teléfono convencional a su número de siempre. Si el mensaje dice ser de un banco o una empresa de correo, no tocar ningún enlace que venga en la notificación: buscar el número oficial en la parte de atrás de la tarjeta de débito o en una factura impresa y llamar de forma directa.

Otra recomendación que advierten los especialistas es acordar una "palabra clave" con la familia. Como hoy la tecnología permite imitar voces en audios o simular identidades, definir una contraseña familiar secreta (por ejemplo, el nombre de una mascota antigua o una comida favorita). Si algún día se recibe un mensaje o llamada de urgencia de un ser querido pidiendo dinero, pedir esa palabra clave.

Por último, dudar de los enlaces y de las ofertas "mágicas". Evitar tocar links azulados o botones que vengan en mensajes de números desconocidos. Si ofrecen inversiones con ganancias astronómicas en poco tiempo, sospechar de entrada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 Los precios arrancan en los 1.999 dólares y escalan según el almacenamiento.

iPhone Duo: la fecha confirmada de la preventa y cuándo se venderá el nuevo celular plegable de Apple

Una imagen del animé japonés One Piece.

Aseguran que antes de de fin de año se anunciaría la esperada alianza entre Epic Games y One Piece

Una nueva herramienta de Google basada a en inteligencia artificial. 

Google presentó WeatherNext 3, un pronosticador del clima con IA que tiene una precisión altísima

El artefacto tecnológico recibió una fuerte restricción. 

Retiraron del mercado unos antejos: provocaban quemaduras en la cara

La empresa recomiena usar la antena en el techo del vehículo.

Multas de hasta $400.000 por llevar antenas de Starlink en el auto: cuál es la razón y cómo evitarlo

La prueba piloto comenzó con tratamientos externos de para el acné (imagen generada con IA).

En EEUU aprobaron un programa piloto para que la IA pueda emitir recetas sin la supervisión de un médico

Rating Cero

La China Suárez y un video bailando: Hoy es un gran día

Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

La conductora despidió al cantautor con un emotivo mensaje y recordó el vínculo con su nieta Ámbar.

Marcela Tinayre recordó a Piero, con quien tuvo un vínculo especial: "Se fue un..."

Varias denuncias de acoso que salpicó al ex de Flor Vigna.

Un ex de Flor Vigna, envuelto en una ola de denuncias por presunto acoso en el ambiente de la danza: qué pasó

Las cenizas de Héctor Alterio descansarán en el Panteón de Actores en la Chacarita.

Héctor Alterio regresa a Buenos Aires: sus cenizas descansarán en el Cementerio de la Chacarita

Emotivo reencuentro de Callejero Fino con su hijo de 9 años.

Callejero Fino volvió a su casa y se reencontró con su hijo Karim Yadiel: así fue el conmovedor momento

A cuatro años de la separación, Zaira Nara sorprendió al confirmar su reconciliación con el padre de sus hijos.
play

"Oculté la verdad": la confesión de Zaira Nara sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

últimas noticias

El saludo entre el 10 de Suiza y Leo Messi en pleno Mundial 2026.

Jugó contra la Selección argentina en el Mundial 2026 y fue condenado por un certificado de Covid: qué pasó

Hace 18 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

EEUU amplió la acusación contra Maduro y su esposa: enfrentan cargos por "torturas"

Hace 24 minutos
La China Suárez y un video bailando: Hoy es un gran día

Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

Hace 27 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pensiones No Contributivas, este viernes 9 de octubre

Hace 30 minutos
Un cliente solicitó el cambio de una TV y ante una respuesta negativa, volvió con la barra brava de su club. 

Pidió el cambio de una TV y, ante la negativa del local, volvió con la barra brava de su club

Hace 32 minutos