Revelaron cuántos años dura el iPhone Duo sin romperse su pantalla: sorprendió a muchos Las pruebas de un bloguero marcaron el límite del plegable de Apple y reavivaron las críticas por su calidad de construcción. Por Agregar C5N en









Los compradores afectados deben gestionar el reemplazo con AppleCare.

Según las pruebas del bloguero Kuba Klawiter, el iPhone Duo se rompe después de unos 75.000 dobleces. Si se hace un cálculo en donde 100 aperturas y cierres se realizando por día, la pantalla duraría aproximadamente dos años. El primer plegable de Apple parte de los 1.999 dólares en Estados Unidos. Para un equipo que se ubica en la gama más alta del mercado, ese resultado generó sorpresa entre quienes siguen el lanzamiento.

El dispositivo empezó a entregarse el viernes 23 de octubre y su panel interno flexible es de 7,6 pulgadas. El debut comercial se vio empañado casi de inmediato por quejas de los primeros compradores, que reportaron roturas de ese panel a las pocas horas de estrenarlo.

Por otro lado, el costo de reparar la falla agrava el panorama. En caso de que se rompa por fuera del tiempo que tiene de cobertura la garantía, hay que sumarle un presupuesto extra, ya que arreglar la pantalla interna cuesta 999 dólares, una cifra equivalente a la mitad del precio del teléfono.

Las denuncias por la pantalla rota del iPhone Duo El problema fue bautizado "crackgate" en redes sociales y foros especializados, y afecta al panel interno flexible. Los reportes difundidos en Reddit y MacRumors coinciden en un patrón constante. Aparecen grietas sobre la línea central del pliegue, acompañadas por franjas horizontales de píxeles brillantes o blancos, todas aproximadamente a la misma altura. Eso alimenta la teoría de un problema de diseño.

Muchos usuarios relatan una secuencia idéntica. Al intentar abrir el teléfono notaron una rigidez inusual o escucharon un crujido seco, y la pantalla se rompió de inmediato. Los casos se registraron en equipos con menos de 20 aperturas o apenas seis horas de uso, sin golpes ni caídas previas.