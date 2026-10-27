27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Eliminan 25.000 empleos públicos hasta 2035 y la IA servirá para sostener el trabajo

Preparan una profunda reforma laboral, en medio de una decisión que genera incertidumbre sobre el futuro de miles de trabajadores.

Por
El ejecutivo neerlandés prepara una transformación profunda.

El ejecutivo neerlandés prepara una transformación profunda.

Imagen generada con IA

El gobierno de Países Bajos anunció un plan para eliminar 25.000 empleos públicos hasta 2035, con la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mantener el funcionamiento de la administración estatal con menos trabajadores.

Avanza el uso de la IA para las compras.
Te puede interesar:

Uno de cada cuatro argentinos ya usa la IA para comprar: cuáles son las herramientas más utilizadas

La iniciativa, presentada por el secretario de Estado para un Gobierno eficaz, Eric van der Burg, contempla reducir aproximadamente el 16% de los 160.000 puestos de jornada completa de la administración central. El objetivo es lograr un Estado más eficiente y menos costoso.

Según el anuncio oficial, el Ejecutivo neerlandés proyecta un ahorro anual de 900 millones de euros desde 2027, que aumentaría hasta 3.500 millones de euros anuales en 2035. La transformación combinará automatización, reducción de burocracia y reorganización de servicios públicos.

El secretario de Estado para un Gobierno eficaz de Países Bajos, Eric van der Burg.

El secretario de Estado para un Gobierno eficaz de Países Bajos, Eric van der Burg.

Los ajustes afectarán principalmente a ministerios, organismos de ejecución de políticas e inspecciones estatales, con reducciones que en determinadas áreas podrían alcanzar entre el 45% y el 60%. Sin embargo, la Policía y Defensa quedarán excluidas de los recortes previstos.

Van der Burg defendió la reforma al afirmar que el Estado debe ser “más simple, más inteligente y más pequeño”. Además, advirtió: “No podemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora”, y reconoció que será necesario adoptar “decisiones difíciles” para concretar la transformación.

Así se usaría la inteligencia artificial tras la reducción de empleos

La inteligencia artificial será uno de los principales instrumentos para compensar la reducción de 25.000 puestos públicos, aunque el Gobierno todavía no detalló qué tareas serán automatizadas ni cómo se implementarán las nuevas tecnologías en las distintas dependencias.

El Ejecutivo prevé presentar durante el primer trimestre de 2027 los objetivos concretos de aplicación de la IA en la administración pública, junto con las medidas de ahorro. Hasta entonces, no existe un esquema oficial que determine qué funciones podrán asumir los sistemas automatizados.

Van der Burg justificó la iniciativa mediante propuestas parlamentarias que plantean aumentar un 20% la productividad estatal utilizando inteligencia artificial. También anticipó que se priorizarán proveedores tecnológicos neerlandeses y europeos para reducir la dependencia de plataformas externas a Europa.

La transformación incluirá otras medidas, como eliminar 500 normas burocráticas por año, estandarizar los sistemas informáticos y reducir los servicios internos de los ministerios. Estas decisiones buscan simplificar procedimientos y disminuir la cantidad de empleados necesarios para sostener las operaciones.

El funcionario reconoció que mejorar la eficiencia no será suficiente para alcanzar las metas de reducción de personal. Por eso, sostuvo que el Estado deberá decidir qué actividades realizará “de otra manera, menos o ya no”, lo que podría implicar la eliminación o modificación de determinadas funciones públicas.

El plan del Gobierno del primer ministro Rob Jetten también contempla revisar organismos asesores y servicios administrativos. No obstante, persisten interrogantes sobre el impacto de los recortes en la atención ciudadana, las prestaciones laborales, inmigración y recaudación tributaria, mientras se esperan los detalles oficiales de 2027.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El legado de Elvis Presley enfrenta a la inteligencia artificial en tribunales. 

La familia de Elvis Presley denunció a Anthropic por violar derechos de autor en su Inteligencia Artificial

Profesores virtuales de Harvard. Imagen ilustrativa. 

Harvard incorporó docentes creados con IA para dar capacitaciones empresariales

Gates cruzó la postura de regulación de Trump y exigió controles internacionales para la IA.

Bill Gates pronosticó una ola de ciberataques con IA para el próximo año

Esas fallas permanecieron ocultas en el código durante más de una década. 

Grave: la IA detectó un fallo que pone en riesgo al 70% de las páginas web

Boca viene de caer 1-0 en La Bombonera, por lo que necesita ganar por al menos un gol para forzar los penales.

El contundente pronóstico de la IA sobre cómo le irá a Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana

Samuel Harris Altman, director ejecutivo de OpenAI, uno de los actores más importantes en el desarrollo de la IA.

OpenAI reveló que sus modelos accedieron a datos reservados y gastaron criptomonedas ajenas

Rating Cero

El saludo de Martin Migueles a Isabella Icardi que podría enfurecer a Mauro.

Sin el saludo de Mauro Icardi, la hija menor de Wanda Nara celebró sus 10 años: el gesto de Martín Migueles que sorprendió

La protagonista reapareció al postear una imagen con quien tuvo hijos.

Es una conductora muy famosa, se separó de un exitoso futbolista hace 15 días y ahora volvió con su ex de 2015

La China Ansa, apuntó contra la madre de la mediatica.

La China Ansa furiosa contra Nora Colosimo por el escandaloso rumor de infidelidad: "Me cagó la tarde"

El cantante córdobes participó de un evento en paralelo al cumpleaños de su expareja.

Se supo qué hizo Luck Ra al mismo tiempo que La Joaqui festejaba su cumpleaños con Tiago PZK

Un nuevo dilema en el programa televisivo volvió a generar revuelo.

Sienten vergüenza: se filtraron las fotos que se pasan en los participantes de MasterChef en su grupo de WhatsApp

Una decisión del canal llamó la atención.

Sorpresa en la TV: la decisión de última hora que tomó El Nueve y generó impacto

últimas noticias

Flávio Bolsonaro escapó de la Justicia de Brasil y se encontraría en Estados Unidos.

Lavado de dinero, corrupción y evasión: una por una, las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro

Hace 26 minutos
El resultado será seguido por el presidente argentino, aliado de Netanyahu, después de la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva en Brasil.

Elecciones en Israel: el boca de urna muestra a Netanyahu con tres escaños menos que el principal opositor

Hace 28 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

Los bonos en dólares subieron, pero el riesgo país se mantuvo arriba de los 750 puntos

Hace 34 minutos
El saludo de Martin Migueles a Isabella Icardi que podría enfurecer a Mauro.

Sin el saludo de Mauro Icardi, la hija menor de Wanda Nara celebró sus 10 años: el gesto de Martín Migueles que sorprendió

Hace 44 minutos
El papa León XIV se prepara para visitar Sudamérica.

El Vaticano confirmó que León XIV se reunirá con víctimas de abusos en su viaje a Sudamérica

Hace 1 hora