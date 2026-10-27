Eliminan 25.000 empleos públicos hasta 2035 y la IA servirá para sostener el trabajo

Preparan una profunda reforma laboral, en medio de una decisión que genera incertidumbre sobre el futuro de miles de trabajadores.

El gobierno de Países Bajos anunció un plan para eliminar 25.000 empleos públicos hasta 2035 , con la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mantener el funcionamiento de la administración estatal con menos trabajadores.

Uno de cada cuatro argentinos ya usa la IA para comprar: cuáles son las herramientas más utilizadas

La iniciativa, presentada por el secretario de Estado para un Gobierno eficaz, Eric van der Burg , contempla reducir aproximadamente el 16% de los 160.000 puestos de jornada completa de la administración central. El objetivo es lograr un Estado más eficiente y menos costoso.

Según el anuncio oficial, el Ejecutivo neerlandés proyecta un ahorro anual de 900 millones de euros desde 2027, que aumentaría hasta 3.500 millones de euros anuales en 2035 . La transformación combinará automatización, reducción de burocracia y reorganización de servicios públicos.

Los ajustes afectarán principalmente a ministerios, organismos de ejecución de políticas e inspecciones estatales, con reducciones que en determinadas áreas podrían alcanzar entre el 45% y el 60%. Sin embargo, la Policía y Defensa quedarán excluidas de los recortes previstos .

El secretario de Estado para un Gobierno eficaz de Países Bajos, Eric van der Burg.

Van der Burg defendió la reforma al afirmar que el Estado debe ser “más simple, más inteligente y más pequeño” . Además, advirtió: “No podemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora” , y reconoció que será necesario adoptar “decisiones difíciles” para concretar la transformación.

Así se usaría la inteligencia artificial tras la reducción de empleos

La inteligencia artificial será uno de los principales instrumentos para compensar la reducción de 25.000 puestos públicos, aunque el Gobierno todavía no detalló qué tareas serán automatizadas ni cómo se implementarán las nuevas tecnologías en las distintas dependencias.

El Ejecutivo prevé presentar durante el primer trimestre de 2027 los objetivos concretos de aplicación de la IA en la administración pública, junto con las medidas de ahorro. Hasta entonces, no existe un esquema oficial que determine qué funciones podrán asumir los sistemas automatizados.

Van der Burg justificó la iniciativa mediante propuestas parlamentarias que plantean aumentar un 20% la productividad estatal utilizando inteligencia artificial. También anticipó que se priorizarán proveedores tecnológicos neerlandeses y europeos para reducir la dependencia de plataformas externas a Europa.

La transformación incluirá otras medidas, como eliminar 500 normas burocráticas por año, estandarizar los sistemas informáticos y reducir los servicios internos de los ministerios. Estas decisiones buscan simplificar procedimientos y disminuir la cantidad de empleados necesarios para sostener las operaciones.

El funcionario reconoció que mejorar la eficiencia no será suficiente para alcanzar las metas de reducción de personal. Por eso, sostuvo que el Estado deberá decidir qué actividades realizará “de otra manera, menos o ya no”, lo que podría implicar la eliminación o modificación de determinadas funciones públicas.

El plan del Gobierno del primer ministro Rob Jetten también contempla revisar organismos asesores y servicios administrativos. No obstante, persisten interrogantes sobre el impacto de los recortes en la atención ciudadana, las prestaciones laborales, inmigración y recaudación tributaria, mientras se esperan los detalles oficiales de 2027.