26 de octubre de 2026 Inicio
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Reportan las primeras fallas en los iPhone Duo, a pocos días de su lanzamiento: los detalles

El debut del esperado smartphone plegable de la marca de la manzanita quedó en el centro de la polémica a raíz de múltiples reclamos formulados por los usuarios.

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La empresa de la manzana presentó un nuevo producto y los primeros errores ya aparecieron.

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El nuevo producto de Apple en el terreno de los dispositivos flexibles comenzó con fuertes turbulencias tras las primeras entregas al público. Apenas horas después de concretarse la salida al mercado, varios compradores del iPhone Duo comenzaron a volcar sus reclamos en las redes sociales debido a graves desperfectos técnicos en el panel principal.

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Las imágenes compartidas en foros y redes sociales exponen una falla recurrente en el funcionamiento del equipo que compromete seriamente su visibilidad. Las fisuras verticales se originan en la bisagra de la pantalla plegable y desencadenan la aparición de líneas brillantes de píxeles hacia la zona derecha del display. Asimismo, la presencia de puntos muertos en la zona del pliegue reavivó las dudas sobre la resistencia de la pantalla, provocando que algunas unidades dejen de responder al tacto de manera repentina.

El impacto de las denuncias se da en un contexto de altísima demanda y escaso stock a nivel global para los clientes. La preventa del smartphone agotó las existencias iniciales y generó demoras en las entregas para algunos compradores hasta el año 2027, según reveló el medio The National. Por este motivo, los reportes de roturas desde el primer día de venta oficial generan incertidumbre en los usuarios que aguardan la llegada de sus pedidos durante las próximas semanas.

Entre las vivencias recabadas en el extranjero, un cliente en Australia relató que la pantalla de su teléfono colapsó tras abrir el dispositivo menos de 20 veces en un intervalo de seis horas. El usuario explicó que sintió una fuerza inusual en el mecanismo antes de escuchar un crujido interno, aclarando que no hubo golpes ni objetos atrapados en la articulación. Tras dirigirse a un local oficial, los empleados de la marca le entregaron una unidad de recambio en forma inmediata.

A pesar de la falta de un comunicado oficial, la empresa optó por reemplazar los aparatos afectados en algunos comercios, aunque el inventario limitado complica la atención. De acuerdo a la información brindada por las fuentes, la firma tecnológica trasladará los teléfonos averiados a sus equipos de ingeniería en California para investigar el origen de los fallos y determinar si resulta indispensable aplicar modificaciones en las futuras líneas de ensamblaje.

Múltiples denuncias coinciden en el mismo tipo de falla

Las imágenes publicadas por los damnificados exhiben una notable coincidencia respecto a la zona exacta donde se originan las averías mecánicas del dispositivo. Todos los registros coinciden en que los quiebres y líneas luminosas nacen sobre el eje donde el panel se dobla, afectando severamente el uso cotidiano de la pantalla. Este patrón idéntico en diferentes regiones geográficas alimentó las sospechas sobre un eventual defecto en la estructura interna del terminal.

El panorama para los clientes varía según el país y la disponibilidad de componentes de repuesto en las tiendas oficiales. En Estados Unidos, un comprador reveló en la red social X que en el servicio técnico le informaron que no habrá repuestos para el modelo hasta el mes de enero. Esta falta de piezas deja en evidencia los problemas de logística de los operadores para brindar respuestas rápidas ante la escasez de unidades en depósito.

Estos inconvenientes representan un traspié inicial para la empresa en un segmento donde Samsung y Google llevan varios años de ventaja y múltiples generaciones desarrolladas. Ambas competidoras sufrieron crisis parecidas en sus debuts con pantallas flexibles, pero lograron pulir la durabilidad de sus mecanismos con el paso del tiempo. Por lo pronto, las averías producidas durante el uso normal están contempladas dentro de la garantía oficial de un año, sumado al plazo legal de 14 días para devoluciones.

Hasta la fecha no se confirmó si el desperfecto corresponde a un error masivo de fabricación o a fallas aisladas en el primer lote de producción. Según datos reportados por el sitio Tech Spot, el valor de reparación del panel interno sin la cobertura del plan AppleCare+ oscila entre 49 y 1.499 dólares, dependiendo del arreglo requerido. Resta verificar si la cantidad de dispositivos rotos se incrementará a medida que se distribuyan más unidades en el mercado.

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