Así funciona el Tesla que puede volar: cómo son las tres versiones que presentaron El proyecto de Elon Musk busca llevar los límites de los deportivos eléctricos hacia una nueva etapa tecnológica. Por Agregar C5N en









Así funciona el nuevo modelo de Tesla que puede volar. Tesla

El Tesla Roadster combina tecnología eléctrica con innovaciones aeroespaciales.

El modelo contará con tres versiones de diferentes prestaciones y sistemas de propulsión.

Su diseño incorpora materiales livianos y mecanismos para mejorar la estabilidad y el agarre.

La producción está prevista para 2028, aunque la capacidad de vuelo estará limitada a una versión específica. La industria automotriz busca nuevas formas de combinar velocidad, diseño y tecnología, pero el Tesla Roadster lleva esa apuesta a otro nivel. El superdeportivo eléctrico presentado por Elon Musk incorpora sistemas aerodinámicos avanzados y propulsores que, en su configuración más extrema, le permitirían elevarse del suelo. El proyecto tiene su producción prevista para 2028 y estará disponible en tres versiones, con características pensadas para distintos tipos de uso.

El desarrollo del vehículo cuenta con la participación tecnológica de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk. Entre sus innovaciones se encuentra un mecanismo de succión que permite mantener el auto adherido a una superficie incluso cuando queda con las ruedas hacia arriba. A esto se suman componentes móviles que modifican el comportamiento aerodinámico según las condiciones de conducción.

Así es el nuevo Tesla Roadster, el modelo que va a tener la capacidad de elevarse del suelo. Tesla La propuesta no se limita a incorporar funciones llamativas, sino que también apunta a mejorar el rendimiento en ruta y circuito. Para eso, el Roadster combina una estructura liviana con sistemas electrónicos que ajustan la suspensión, la dirección y la carga aerodinámica. Las tres variantes se diferencian por sus prestaciones y por el nivel de tecnología que incorporan, desde una configuración deportiva hasta otra diseñada para realizar maniobras aéreas.

Así es el Tesla Roadster, el auto que tiene propulsores para volar La versión más avanzada incorpora propulsores de gas frío desarrollados con tecnología de SpaceX. Estos dispositivos permiten regular el empuje para modificar la posición del vehículo y realizar movimientos rápidos, una solución que abre la posibilidad de elevarlo del suelo.

La gama contempla una versión Performance, orientada al uso deportivo; una Thrust, que suma los propulsores traseros; y una Rocket, diseñada para un solo ocupante y equipada con un sistema de propulsión más amplio. Según las características anunciadas, esta última podría realizar desplazamientos hacia arriba y hacia adelante, además de rotaciones laterales.

La gama tendrá tres versiones. La rocket será la única con esta habilidad. Tesla En el apartado estético, el Tesla Roadster presenta una carrocería cupé con faros ocultos, una banda luminosa trasera y puertas que se abren hacia arriba. Para reducir el peso, el diseño recurre a materiales como fibra de carbono, titanio y magnesio, mientras que el interior combina tapizados claros, detalles en microgamuza y una dirección electrónica. Con la llegada al mercado prevista para 2028, el modelo busca reunir prestaciones deportivas y tecnología aeroespacial, aunque su capacidad de vuelo estará limitada a la variante Rocket y no estará habilitada para circular por vías públicas.