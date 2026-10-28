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Filtraron el nombre de la cuenta de Instagram que Wanda Nara utilizaría para atacar a Mauro Icardi

Se trata de un perfil hecho con Inteligencia Artificial que publica imágenes contra el futbolista y la China Suárez de manera diaria. Por eso, los usuarios de redes sociales aseguraron que lo maneja la empresaria.

Wanda Nara

Wanda Nara, otra vez contra la China e Icardi.

La mediática Wanda Nara fue señalada por los usuarios de las redes sociales porque apareció una cuenta en Instagram que ataca constantemente a Mauro Icardi y a Eugenia China Suárez. ¿Es realmente la empresaria quien la maneja?

El saludo de Martin Migueles a Isabella Icardi que podría enfurecer a Mauro.
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El perfil llamado Julia1988__you surgió en 2025 y había dado mucho que hablar debido a sus picantes indirectas contra la actriz y el futbolista. Por eso, los usuariosa aseguraron que era Wanda. Inculso, en varias ocasiones, se publicaron fotos de la mediática por error y luego fueron borrados, lo que daba indicio de que se había confundido de cuenta.

Hace algunas horas, desde la cuenta subieron una indirecta contra Icardi en el marco del cumpleaños de Isabella, su hija en común: "¿Vieron que se viene Halloween? Yo estoy preparando mí disfraz", empezó el posteo. "Veo muchos disfrazados de fantasmas. Otras de diablitas y zorritas, deberían ser más originales creo yo. A algunos les recomiendo disfrazarse de padre presente".

Como tomó repercusión, volvió a publicar: "Hola.. Volví después de que me hayan bajado mí otra cuenta y después de un tiempo de silencio, porque ahora tengo mucho por decir , y creo que es momento".

Sin el saludo de Mauro Icardi, la hija menor de Wanda Nara celebró sus 10 años: el gesto de Martín Migueles que sorprendió

El lunes pasado, Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, cumplió 10 años. Sin embargo, en medio de la guerra mediática y judicial que mantienen sus padres, hubo un detalle que no pasó inadvertido: el futbolista no le dedicó un saludo público a su hija.

Pese a la ausencia de su padre, quien sí lo hizo fue Martín Migueles, la pareja de la empresaria. Desde temprano, el empresario sorprendió a sus seguidores al compartir un collage de fotografías junto a Isabella, acompañado de un cariñoso mensaje que rápidamente llamó la atención. “¡Felices 10 años, Isi! Tu corazón enorme, tu empatía, tu bondad y tu luz hacen que todo el mundo a tu alrededor sea un lugar mejor. Te quiero muchísimo”, escribió.

Por su parte, durante la madrugada del martes, Wanda también aprovechó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su hija menor. Junto a una postal de Isabella recién nacida, recordó el día en que llegó al mundo y expresó todo su amor por ella.

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