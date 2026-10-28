Guillermo Michel cuestionó la venta de AySA: "Pagaron la empresa con la facturación de tres meses" El diputado nacional por Unión por la Patria volvió a cruzar a Gobierno por el desprendimiento de la empresa estatal de agua, adquirida por el consorcio Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. "No resiste ningún análisis", afirmó. Por Agregar C5N en









Michel volvió a referirse a la venta de AySA.

El diputado nacional por Unión por la Patria Guillermo Michel cruzó al Gobierno por la polémica venta de AySA. Según el legislador, el consorcio que ganó la adjudicación se quedó con la empresa a cambio de "la facturación de tres meses". "No resiste ningún análisis técnico", sostuvo.

"AySA tiene 4 millones de clientes, aproximadamente. Si vos tomás los u$s400 millones que se pagó la empresa y lo dividís por los usuarios, vos pagaste por cada cliente 100 dólares. La tarifa promedio es de 35 dólares, con lo cual, con la facturación de tres meses, te quedaste con la empresa", explicó Michel.

"Si vos no estás de acuerdo con ese valor, podés tomar el de los activos. Únicamente la planta de Dique Luján vale u$s1.800 millones, entonces vos te quedaste con el 100% de una empresa, que ni siquiera te dio una concesión, tenés asegurados clientes por 30 años y la pagaste con la facturación de tres meses... No resiste análisis técnico", agregó.

Por otro lado, el legislador se mostró preocupado por la situación de los usuarios, repartidos entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 localidades del conurbano bonaerense: "Cuando la gente no pueda pagar, van a ir y se la van a cortar, ¿y a quién le van a reclamar? ¿Le van a mandar una carta documento a Holanda, al fondo de inversión? Pensemos en un bien esencial como el agua".

View this post on Instagram La adjudicación de la privatización de AySA por u$s340,2 millones El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al adjudicar la venta del 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional por u$s340,2 millones. La operación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.