28 de octubre de 2026 Inicio
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Guillermo Michel cuestionó la venta de AySA: "Pagaron la empresa con la facturación de tres meses"

El diputado nacional por Unión por la Patria volvió a cruzar a Gobierno por el desprendimiento de la empresa estatal de agua, adquirida por el consorcio Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. "No resiste ningún análisis", afirmó.

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Michel volvió a referirse a la venta de AySA.

El diputado nacional por Unión por la Patria Guillermo Michel cruzó al Gobierno por la polémica venta de AySA. Según el legislador, el consorcio que ganó la adjudicación se quedó con la empresa a cambio de "la facturación de tres meses". "No resiste ningún análisis técnico", sostuvo.

Patricia Bullrich. 
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"AySA tiene 4 millones de clientes, aproximadamente. Si vos tomás los u$s400 millones que se pagó la empresa y lo dividís por los usuarios, vos pagaste por cada cliente 100 dólares. La tarifa promedio es de 35 dólares, con lo cual, con la facturación de tres meses, te quedaste con la empresa", explicó Michel.

"Si vos no estás de acuerdo con ese valor, podés tomar el de los activos. Únicamente la planta de Dique Luján vale u$s1.800 millones, entonces vos te quedaste con el 100% de una empresa, que ni siquiera te dio una concesión, tenés asegurados clientes por 30 años y la pagaste con la facturación de tres meses... No resiste análisis técnico", agregó.

Por otro lado, el legislador se mostró preocupado por la situación de los usuarios, repartidos entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 localidades del conurbano bonaerense: "Cuando la gente no pueda pagar, van a ir y se la van a cortar, ¿y a quién le van a reclamar? ¿Le van a mandar una carta documento a Holanda, al fondo de inversión? Pensemos en un bien esencial como el agua".

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La adjudicación de la privatización de AySA por u$s340,2 millones

El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al adjudicar la venta del 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional por u$s340,2 millones. La operación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.

El grupo ganador está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Su propuesta superó a la presentada por el consorcio encabezado por Roggio, que ofertó US$285 millones por el mismo paquete accionario.

La resolución estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma del contrato de compraventa. Una vez cumplida esa instancia, se avanzará con la transferencia de las acciones, que representan 135.000 títulos ordinarios Clase A. El 10% restante de la compañía corresponde a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

La adjudicación se produjo luego de que la comisión evaluadora recomendara seleccionar la oferta ganadora y de que venciera el plazo para presentar impugnaciones. Según la normativa oficial, las propuestas económicas fueron consideradas razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

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