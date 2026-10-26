La familia de Elvis Presley denunció a Anthropic por violar derechos de autor en su Inteligencia Artificial Los titulares de los derechos de "El Rey" denunciaron a la empresa por utilizar sin autorización 274 canciones del artista, entre ellas clásicos como All Shook Up y Can’t Help Falling in Love, para entrenar su chatbot Claude. Reclaman 41 millones de dólares. Por Agregar C5N en









El legado de Elvis Presley enfrenta a la inteligencia artificial en tribunales.

Los herederos de Elvis Presley llevaron a juicio a Anthropic, la empresa que creó el chatbot Claude, porque aseguran que usó más de 270 canciones del “Rey del Rock” para entrenar su inteligencia artificial sin pedir permiso.

La demanda se presentó en un tribunal de California y pide una indemnización millonaria de más de 41 millones de dólares. Según informó el The New York Times, los titulares que tienen los derechos de gestión y explotación de la música del cantante, entre ellas Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, distintos fideicomisos, reclaman unos 150 mil dólares por cada canción.

El documento judicial reclama que la empresa estadounidense usó sin permiso 274 canciones de Elvis Presley, entre ellas clásicos como All Shook Up, Can’t Help Falling in Love y Return to Sender. También señala que la empresa habría esquivado las protecciones de las obras y alterado datos vinculados a la gestión de derechos de autor.

Imagen generada con IA Los demandantes sostienen que la compañía levantó su negocio apoyándose en material protegido sin autorización y a gran escala. Anthropic, en cambio, negó las acusaciones y adelantó que piensa defenderse en el juicio.

Anthropic sumó otra demanda por derechos de autor La empresa de inteligencia artificial enfrenta una nueva denuncia, esta vez por parte de los herederos de Elvis Presley, que acusan a la compañía de usar sin permiso 274 canciones del “Rey del Rock” para entrenar su chatbot Claude. El reclamo millonario y se suma a una serie de juicios que ya involucran a otras editoras y discográficas, como el caso de las melodías de Big Yellow Taxi, de Joni Mitchell, y Papa Don’t Preach, de Madonna

En las últimas semanas, Reservoir y Universal Music Group también iniciaron acciones legales contra Anthropic por el uso de letras y melodías protegidas, con reclamos que llegan hasta los 3.000 millones de dólares. La empresa, por su parte, negó todas las acusaciones y pide que sus prácticas sean reconocidas como “fair use”. Anthropic creó Claude y OpenAI, ChatGPT.